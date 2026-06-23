इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे खास उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को आउट करना न केवल कौशल बल्कि दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को भी दिखाता है।

भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक कुछ ही गेंदबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। टेस्ट, वनडे और टी20 (तीनों फॉर्मेट) में अब तक आठ भारतीय गेंदबाजों ने नौ बार हैट्रिक लेकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है।

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने ली थी। इसके बाद कपिल देव, हरभजन सिंह, इरफान पठान, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों ने इस सूची में अपना नाम जोड़ा।

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज चेतन शर्मा हैं। उन्होंने 31 अक्टूबर 1987 को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हरभजन सिंह बने। टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए अब तक सिर्फ दीपक चाहर ही हैट्रिक ले पाए हैं। दीपक चाहर ने 10 नवंबर 2019 को नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी।

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (सारांश)

टेस्ट क्रिकेट: हरभजन सिंह, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह।
वनडे इंटरनेशनल: चेतन शर्मा, कपिल देव, कुलदीप यादव (दो बार), मोहम्मद शमी।
टी20 इंटरनेशनल: दीपक चाहर।

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय

खिलाड़ीफॉर्मेटदेशविदेशशहरतिथिआउट होने वाले बल्लेबाज
चेतन शर्मावनडे इंटरनेशनलभारतन्यूजीलैंडनागपुर31/10/1987केन रॉबर्ट रदरफोर्ड (बोल्ड), इयान स्मिथ (बोल्ड), इवेन चैटफील्ड (बोल्ड)
कपिल देववनडे इंटरनेशनलभारतश्रीलंकाकलकत्ता (अब कोलकाता)04/01/1991रोशन महानामा (कैच, किरण मोरे), रमेश रतनायके (एलबीडब्ल्यू), सनत जयसूर्या (कैच संजय मांजरेकर)
हरभजन सिंहटेस्ट क्रिकेटभारतऑस्ट्रेलियाकोलकाता11-03-2001रिकी पोंटिंग (एलबीडब्ल्यू), एडम गिलक्रिस्ट (एलबीडब्ल्यू), शेन वार्न (कैच, सदागोपन रमेश)
इरफान पठानटेस्ट क्रिकेटभारतपाकिस्तानकराची29-01-2006सलमान बट (कैच, राहुल द्रविड़), यूनुस खान (एलबीडब्ल्यू), मोहम्मद यूसुफ (बोल्ड)
कुलदीप यादववनडे इंटरनेशनलभारतऑस्ट्रेलियाकोलकाता21/09/2017मैथ्यू वेड (बोल्ड), एश्टन अगर (एलबीडब्ल्यू), पैट कमिंस (कैच)
मोहम्मद शमीवनडे इंटरनेशनलभारतअफगानिस्तानसाउथैम्प्टन22/06/2019मोहम्मद नबी (कैच), आफताब आलम (बोल्ड), मुजीब उर रहमान (बोल्ड)
जसप्रीत बुमराहटेस्ट क्रिकेटभारतवेस्टइंडीजकिंग्सटन31-08-2019ड्वेन ब्रावो (कैच, केएल राहुल), शमार ब्रूक्स (एलबीडब्ल्यू), रोस्टन चेज (एलबीडब्ल्यू)
दीपक चाहरटी20 इंटरनेशनलभारतबांग्लादेशनागपुर10-11-2019शफीउल इस्लाम (कैच, केएल राहुल), मुस्तफिजुर रहमान (कैच श्रेयस अय्यर), अमीनुल इस्लाम (बोल्ड)
कुलदीप यादववनडे इंटरनेशनलभारतवेस्टइंडीजविशाखापत्तनम18/12/2019शाई होप (कैच), जेसन होल्डर (स्टम्पिंग), अल्जारी जोसेफ (कैच)

टीम इंडिया को आयरलैंड-इंग्लैंड सीरीज से पहले झटका, हार्दिक पंड्या के बाद एक और धाकड़ खिलाड़ी बाहर!

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