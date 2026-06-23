इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेना किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे खास उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लगातार तीन गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को आउट करना न केवल कौशल बल्कि दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को भी दिखाता है।

भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक कुछ ही गेंदबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। टेस्ट, वनडे और टी20 (तीनों फॉर्मेट) में अब तक आठ भारतीय गेंदबाजों ने नौ बार हैट्रिक लेकर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है।

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने ली थी। इसके बाद कपिल देव, हरभजन सिंह, इरफान पठान, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर जैसे गेंदबाजों ने इस सूची में अपना नाम जोड़ा।

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज चेतन शर्मा हैं। उन्होंने 31 अक्टूबर 1987 को नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हरभजन सिंह बने। टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए अब तक सिर्फ दीपक चाहर ही हैट्रिक ले पाए हैं। दीपक चाहर ने 10 नवंबर 2019 को नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली थी।

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (सारांश)

टेस्ट क्रिकेट: हरभजन सिंह, इरफान पठान, जसप्रीत बुमराह।

वनडे इंटरनेशनल: चेतन शर्मा, कपिल देव, कुलदीप यादव (दो बार), मोहम्मद शमी।

टी20 इंटरनेशनल: दीपक चाहर।

इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय

खिलाड़ी फॉर्मेट देश विदेश शहर तिथि आउट होने वाले बल्लेबाज चेतन शर्मा वनडे इंटरनेशनल भारत न्यूजीलैंड नागपुर 31/10/1987 केन रॉबर्ट रदरफोर्ड (बोल्ड), इयान स्मिथ (बोल्ड), इवेन चैटफील्ड (बोल्ड) कपिल देव वनडे इंटरनेशनल भारत श्रीलंका कलकत्ता (अब कोलकाता) 04/01/1991 रोशन महानामा (कैच, किरण मोरे), रमेश रतनायके (एलबीडब्ल्यू), सनत जयसूर्या (कैच संजय मांजरेकर) हरभजन सिंह टेस्ट क्रिकेट भारत ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 11-03-2001 रिकी पोंटिंग (एलबीडब्ल्यू), एडम गिलक्रिस्ट (एलबीडब्ल्यू), शेन वार्न (कैच, सदागोपन रमेश) इरफान पठान टेस्ट क्रिकेट भारत पाकिस्तान कराची 29-01-2006 सलमान बट (कैच, राहुल द्रविड़), यूनुस खान (एलबीडब्ल्यू), मोहम्मद यूसुफ (बोल्ड) कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल भारत ऑस्ट्रेलिया कोलकाता 21/09/2017 मैथ्यू वेड (बोल्ड), एश्टन अगर (एलबीडब्ल्यू), पैट कमिंस (कैच) मोहम्मद शमी वनडे इंटरनेशनल भारत अफगानिस्तान साउथैम्प्टन 22/06/2019 मोहम्मद नबी (कैच), आफताब आलम (बोल्ड), मुजीब उर रहमान (बोल्ड) जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट भारत वेस्टइंडीज किंग्सटन 31-08-2019 ड्वेन ब्रावो (कैच, केएल राहुल), शमार ब्रूक्स (एलबीडब्ल्यू), रोस्टन चेज (एलबीडब्ल्यू) दीपक चाहर टी20 इंटरनेशनल भारत बांग्लादेश नागपुर 10-11-2019 शफीउल इस्लाम (कैच, केएल राहुल), मुस्तफिजुर रहमान (कैच श्रेयस अय्यर), अमीनुल इस्लाम (बोल्ड) कुलदीप यादव वनडे इंटरनेशनल भारत वेस्टइंडीज विशाखापत्तनम 18/12/2019 शाई होप (कैच), जेसन होल्डर (स्टम्पिंग), अल्जारी जोसेफ (कैच)

भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज से पहले बड़ा झटका लगता दिख रहा है। हार्दिक पंड्या पहले से ही इस टीम से बाहर हैं और चोट के कारण दोनों दौरे का हिस्सा नहीं हैं। अब नितीश कुमार रेड्डी भी दोनों दौरे से बाहर हो सकते हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



