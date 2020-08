View this post on Instagram

5 अगस्त को जब अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूमिपूजन हुआ तो मैंने देश के समस्त हिन्दू समाज को मुबारकबाद दिया क्योंकि हिन्दू समाज भी हम मुस्लिम समाज के त्योहारों पर हमें बधाई देता है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर गालियां, जान से मारने व रेप तक करने की धमकियां दी। देश की PM श्री नरेन्द्र मोदी जी,गृहमंत्री श्री अमित शाह जी,मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी तथा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि प्रशासन को इस मामले पर संज्ञान लेने का आदेश दें। हम सर्वधर्म समभाव रखने वाले देश के निवासी हैं, जहां ऐसी बात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे मैं बेहद दुखी हूं।