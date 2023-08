वनडे में सबसे तेज 2000, 3000, 4000, 6000, 7000 रन बनाने वाले हाशिम अमला अब इस टीम के बल्लेबाजों को देंगे कोचिंग

Hashim Amla (हाशिम अमला) Appointed Gauteng Lions Batting Coach: हाशिम अमला का अंतरराष्ट्रीय करियर काफी शानदार रहा है। हाशिम अमला ने 124 टेस्ट में 28 शतक और 9282 रन बनाए।

हाशिम अमला ने 2022 में काउंटी चैंपियनशिप की 21 पारियों में 2 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 718 रन के साथ लगाए थे।

