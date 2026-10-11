बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में रविवार, 11 अक्टूबर को इतिहास रच दिया। वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए। 26 साल के महमूद ने अबूधाबी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन यह कारनामा किया।

महमूद ने मेजबान टीम की पहली पारी के दौरान लगातार गेंदों पर तीन बल्लेबाजों को आउट किया। उन्होंने 83वें ओवर में यह उपलब्धि हासिल की। ​​उन्होंने इस्मत आलम को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जो उनके डिफेंस को छकाते हुए स्टंप्स पर जा लगी। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने कैस अहमद को आउट किया। विकेटकीपर लिटन दास ने स्टंप्स के पीछे एक लो कैच लपका।

जिया-उर-रहमान हुए एलबीडब्ल्यू

इसके बाद जिया-उर-रहमान आउट हुए और महमूद ने अपनी हैट्रिक पूरी की। तेज गेंदबाज की गेंद उनके पैड पर लगी और उन्होंने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन ऑन-फील्ड अंपायर ने इसे नकार दिया। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने रिव्यू की मांग की और बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद ऑफ स्टंप पर लगती। फैसला बदल दिया गया और महमूद की हैट्रिक पूरी हो गई।

महमूद हैट्रिक लेने वाले तीसरे बांग्लादेशी

महमूद टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के तीसरे गेंदबाज बन गए। आलोक कपाली ने 2003 में पेशावर में पाकिस्तान के खिलाफ पहली हैट्रिक ली थी, जबकि सोहाग गाजी ने 2013 में चटगांव में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली थी। वे दोनों स्पिनर थे, इसलिए महमूद बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने यह कारनामा किया है।

महमूद ने 5 विकेट झटके

महमूद ने 21 ओवर में 55 रन देकर 5 विकेट लिए और अफगानिस्तान की टीम 240 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 346 रन बनाए थे और 106 रनों की बढ़त हासिल की थी। अफगानिस्तान ने तीसरे दिन का खेल 4 विकेट पर 211 रन से आगे बढ़ाया और अपने स्कोर को और आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी। 83वें ओवर में महमूद की शानदार गेंदबाजी ने मेजबान टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल दिया और वे इससे उबर नहीं पाए। पांच विकेट लेने का यह कारनामा महमूद के टेस्ट करियर के रिकॉर्ड में जुड़ गया। उन्होंने 2024 में टेस्ट में डेब्यू किया था और तब से वे बांग्लादेश के तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा रहे हैं।

मोहम्मद शमी की रणजी ट्रॉफी में शानदार शुरुआत

रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के पहले दिन दिल्ली के खिलाफ बंगाल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। पहले सत्र में उन्होंने 54 में 51 गेंद डॉट फेंकी। यश ढुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पूरी खबर पढ़ें।