एमएस धोनी के अंगूठे की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए वह अपने घर रांची चले गए हैं। वहीं, उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स गुरुवार 21 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक अहम मैच खेलने को तैयार है। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं कम हैं, लेकिन खत्म नहीं हुईं हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में यह पहला सीजन है, जिसमें एमएस धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है। इससे उनके भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है।

चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी कोच माइक हसी ने बताया, ‘‘मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि धोनी टीम के साथ यहां (अहमदाबाद) नहीं हैं, लेकिन अगर हम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तब वह निश्चित रूप से टीम में वापस शामिल हो जाएंगे। उनके अंगूठे में थोड़ी तकलीफ है। वह अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं, लेकिन वह इस मैच के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर हम प्ले-ऑफ में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद है कि वह ठीक हो जाएंगे।’’

आईपीएल 2026 की शुरुआत में पिंडली की चोट के कारण दो हफ्तों के लिए बाहर रहने के बाद एमएस धोनी ने फिट होने पर भी मैचों से बाहर रहने का फैसला किया। दरअसल, वह कार्तिक शर्मा की जगह नहीं लेना चाहते थे। कार्तिक शर्मा को अगले सीजन के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि, टीम में चोटों की समस्या बढ़ने और जेमी ओवरटन के जांघ की चोट के कारण घर लौटने से एक जगह खाली हो गई थी।

एमएस धोनी को लखनऊ जाना था

ऐसे में एमएस धोनी को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच के लिए टीम के साथ लखनऊ जाना था। हालांकि, अभ्यास सत्र के दौरान अंगूठे में लगी चोट के कारण एमएस धोनी बाहर हो गए। हालांकि, उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने अंतिम घरेलू मैच के लिए टीम के 12 खिलाड़ियों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को मैच से अलग कर लिया क्योंकि वह 100 प्रतिशत फिट नहीं थे।

मैच के दिनों में किसी भी मैदान पर नहीं जाने का फैसला करने के बाद एमएस धोनी सोमवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में भी कम ही दिखे। हालांकि, वह टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ होटल से निकले थे, लेकिन मैदान पर वह सिर्फ इनिंग ब्रेक के दौरान टीम फोटो के लिए ही आए। जब मैच खत्म हो गया तो एमएस धोनी ने बाकी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ मैदान का चक्कर लगाया।

टीम प्लानिंग में भी नहीं ले रहे हिस्सा

जानकारों के मुताबिक, एमएस धोनी जहां अब तक प्लानिंग और तैयारी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। वहीं इस सीजन उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया है और यह जिम्मेदारी हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर छोड़ दी है। साथ ही, नेट सेशन के दौरान एमएस धोनी ने दो युवा खिलाड़ियों कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को तराशने का काम भी संभाला। दोनों को 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा गया था।

हालांकि, इसके अलावा एमएस धोनी ने पर्दे के पीछे ही रहना पसंद किया है। हैदराबाद से हार के बाद, स्टीफन फ्लेमिंग से पूछा गया कि क्या अगले सीजन के बारे में पूर्व कप्तान से कोई बात हुई है तो न्यूजीलैंड के इस पूर्व क्रिकेटर का जवाब काफी छोटा था। स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा, ‘‘नहीं। हम अभी इसी सीजन पर काम कर रहे हैं।’’

स्टीफन फ्लेमिंग का यह जवाब इसलिए भी अजीब लगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए माना जाता है कि वह उन फ्रेंचाइजियों में शामिल है, जो सीजन के बीच में ही आगे के बारे में सोचने लगती है। जानकारों के मुताबिक, एमएस धोनी इस सीजन खेलने की संभावना (ज्यादातर एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर) को लेकर काफी उत्साहित लग रहे थे, क्योंकि विकेट के पीछे के लिए संजू सैमसन को पहले से ही तैयार रखा गया था।

जल्द ही 45 साल के हो जाएंगे एमएस धोनी

हालांकि, दोहरी चोटों की वजह से एमएस धोनी एक भी मैच नहीं खेल पाए। अब जब एमएस धोनी जल्द ही 45 साल के होने वाले हैं तो क्या वह अगले सीजन में एक खिलाड़ी के तौर पर वापसी करेंगे या नहीं। यह अब भी किसी के लिए भी एक अंदाजा ही है, क्योंकि उन्होंने फ्रेचाइजी को अपनी आगे की योजनाओं के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दी है।

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