इंग्लैंड ने तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 119 रन से मात दी। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक लगाया और इतिहास रच दिया। ब्रूक का टी20 इंटरनेशनल में 2026 में बतौर कप्तान यह दूसरा शतक था। इस फॉर्मेट में एक कैलेंडर ईयर में वह 2 शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। टेस्ट में यह रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग और वनडे में विराट कोहली के नाम दर्ज है। जबकि ब्रूक ने रोहित शर्मा की लिस्ट में भी एंट्री कर ली है।

हैरी ब्रूक ने बतौर फुल मेंबर टीम के कप्तान टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक के मामले में रोहित शर्मा और बाबर आजम की लिस्ट में एंट्री कर ली है। रोहित और बाबर दोनों ने बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में 3-3 शतक लगाए हैं। बता दें कि ब्रूक ने बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल की 23वीं पारी में ही अपना दूसरा शतक लगा दिया है। वह इस साल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट, वनडे और T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले फुल मेंबर देशों के कप्तान

टेस्ट: रिकी पोंटिंग ने 2006 में बतौर कप्तान 6 शतक लगाए

रिकी पोंटिंग ने 2006 में बतौर कप्तान 6 शतक लगाए वनडे: विराट कोहली ने बतौर कप्तान 2017 और 2018 में 6-6 शतक लगाए

विराट कोहली ने बतौर कप्तान 2017 और 2018 में 6-6 शतक लगाए T20I: हैरी ब्रूक ने बतौर कप्तान 2026 में अब तक 2 शतक लगाए*

T20I में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक (फुल मेंबर देश)

रोहित शर्मा: 3 शतक (62 पारी)

3 शतक (62 पारी) बाबर आजम: 3 शतक (78 पारी)

3 शतक (78 पारी) हैरी ब्रूक: 2 शतक (23 पारी)

इंग्लैंड ने सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त

इस मुकाबले की बात करें तो पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 254 रन बनाए। जोस बटलर ने 44 गेंद पर 80 और कप्तान हैरी ब्रूक ने 49 गेंद पर नाबाद 114 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम 19 ओवर में 135 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। श्रीलंका के लिए सर्वाधिक 33 रन की पारी दुनिथ वेल्लालगे ने खेली। इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में सोनी बेकर ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। वहीं लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन को 2-2 विकेट मिले। जोश टंग, विल जैक्स और आदिल रशीद ने भी 1-1 विकेट झटका। सीरीज का दूसरा मुकाबला 17 सितंबर को कार्डिफ में खेला जाएगा।

एशियन गेम्स के लिए श्रीलंका की टीम का ऐलान, एशिया कप में खेलने वाली 3 खिलाड़ियों को किया बाहर

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगी। इसके लिए एक दिन पहले श्रीलंकाई टीम का स्क्वाड सामने आया है। इस टीम में एशिया कप में खेलने वाली 3 खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





