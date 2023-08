क्या मैं शिकायत कर सकता हूं? हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड की संभावित वर्ल्ड कप टीम में न चुने पर तोड़ी चुप्पी

वर्ल्ड कप से पहले बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट से यू-टर्न ले लिया। इसके कारण इंग्लैंड की संभावित टीम में हैरी ब्रूक नहीं चुने गए।

हैरी ब्रूक स्कूप शॉट खेलते हुए। (फाइल)

Follow us on



instagram

telegram