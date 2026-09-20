इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है जिसमें हैरी ब्रुक की कप्तानी में मेजबान इंग्लैंड ने मेहमान टीम का 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। इस सीरीज के लिए इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। हैरी ब्रुक इस सीरीज में जोस बटलर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बैटर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 170 रन बनाए, लेकिन छक्के लगाने के मामले में ब्रुक ने बाजी मार ली और पहले स्थान पर रहे।

हैरी ब्रुक ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के

हैरी ब्रुक ने श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाए जिनकी संख्या 10 रन ही। ब्रुक के बल्ले से इन 3 मैचों में 217.95 की स्ट्राइक रेट से 170 रन भी निकले। वहीं ब्रुक के बाद इस टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के स्टार बैटर जोस बटलर रहे जो इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी रहे। बटलर ने इस टी20 सीरीज में खेले 3 मैचों में 186.96 की स्ट्राइक रेट से 172 रन बनाए और इस दौरान कुल 6 छक्के भी लगाए।

इंग्लैंड-श्रीलंका तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर श्रीलंका के बल्लेबाज पथुम निशांका रहे जिन्होंने कुल 5 छक्के लगाए जबकि चौथे नंबर पर टॉम बैंटन रहे जिनके बल्ले से तीन मैचों में 4 छक्के निकले। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर श्रीलंका के खिलाड़ी दसुन शनाका रहे जिन्होंने 3 मैचों में 3 छक्के जड़े। वहीं पथुम निसांका रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 3 मैचों में 85 रन बनाए।

इंग्लैंड-श्रीलंका 3 मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

बैटर मैच पारी रन छक्के हैरी ब्रुक 3 3 170 10 जोस बटलर 3 3 172 6 पथुम निशांका 3 3 85 5 टॉम बैंटन 3 3 62 4 दसुन शनाका 3 3 40 3

संजू सैमसन हैं इशान किशन से आगे, अभिषेक शर्मा नंबर 1; एक T20I सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 भारतीय

भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जबकि इस सूची में संजू सैमसन, इशान किशन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)