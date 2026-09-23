आईसीसी ने बुधवार यानी 23 सितंबर को अपनी ताजा रैंकिंग जारी ही। आईसीसी की टी20आई बल्लेबाजों की रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को जबरदस्त फायदा हुआ और वो अब टॉप-5 में शामिल हो गए जबकि इशान किशन पहले नंबर पर तो वहीं अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में अब पाकिस्तानी बॉलर अबरार अहमद पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं तो वहीं वरुण चक्रवर्ती को 2 स्थान का नुकसान हुआ।

आईसीसी टी20आई बैटिंग रैंकिंग में हैरी ब्रुक अब 5 स्थान का छलांग लगाते हुए अब चौथे नंबर पर आ गए जबकि जोस बटलर को भी 2 स्थान का फायदा हुआ और वो अब 5वें नंबर पर आ गए। इस रैंकिंग में भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ और वो 9वें नंबर पर आ गए। टी20आई गेंदबाजों की रैंकिंग में अबरार अहमद पहले नंबर पर आ गए जबकि वरुण चक्रवर्ती को 2 स्थान का नुकसान हुआ और वो अब 7वें स्थान पर हैं जबकि जसप्रीत बुमराह 10वें नंबर पर मौजूद हैं।

वनडे रैंकिंग में गिल नंबर 1

वनडे बल्लेबाजो की रैंकिंग में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला और शुभमन गिल पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि डेरिल मिचेल फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं। विराट कोहली तीसरे जबकि रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। हालांकि श्रीलंका के बैटर कुसल मेंडिंस ने एक स्थान का छलांग लगाते हुए टॉप-10 में दसवें स्थान पर अपनी जगह बना ली जबकि हैरी टैक्टर भी एक स्थान के फायदे के साथ 9वें नंबर पर आ गए। वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में राशिद खान पहले नंबर पर बने हुए हैं जबकि कुलदीप यादव एक स्थान की छलांग साथ 9वें नंबर पर आ गए। मिचेल सैंटनर को भी एक स्थान का फायदा हुआ और वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए।

शुभमन गिल नंबर 1, रोहित शर्मा शीर्ष-10 से बाहर; 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-11 बैटर

साल 2026 में वनडे प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शुभमन गिल पहले नंबर पर हैं जबकि रोहित शर्मा टॉप-10 से बाहर हैं। विराट कोहली लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)