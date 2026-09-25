England vs Sri Lanka 2nd ODI: श्रीलंका ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए मेजबान इंग्लैंड की टीम को 16 रन से हरा दिया और सीरीज को एक-एक से बराबर कर लिया। श्रीलंका की जीत में कुसल मेंडिस की शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा जबकि इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का बल्ला इस मैच में नहीं चला तो वहीं टॉम बेंटन, जोस बटलर, बेन डकेट और विल जैक्स ने अर्धशतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए।

दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीता था और फिर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद श्रीलंका ने पहली पारी में 50 ओवर में 6 विकेट पर 321 रन बनाए और इंग्लैंड को जीत के लिए 322 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 305 रन बनाए और उसे हार मिली। कुसल मेंडिस को इस मैच में खेली शतकीय पारी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

कुसल मेंडिंस ने खेली शतकीय पारी

श्रीलंका के लिए कुसल मेंडिस ने शतकीय पारी खेली और उन्होंने 100 गेंदों पर 3 छक्के और 14 चौकों की मदद से 121 रन की पारी खेली जबकि कामिंदु मेंडिस ने 3 छक्के और 4 चौकों की मदद से 54 रन की पारी खेली। पथुम निसांका ने 25 रन की पारी खेली तो वहीं पवन रत्नायके ने 39 गेंदों पर 48 रन की पारी खेली। कुसल मेंडिस ने दूसरे विकेट के लिए इस मैच में कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर 120 गेंदों पर 137 रन की शतकीय साझेदारी भी की। पहली पारी में इंग्लैंड की तरफ से गस एटकिंगस और रेहान अहमद ने 2-2 विकेट लिए।

नहीं चला हैरी ब्रुक का बल्ला, 4 बल्लेबाजों ने लगाए अर्धशतक

श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का बल्ला नहीं चला और वो सिर्फ एक रन के स्कोर पर आउट हो गए। इस मैच में इंग्लैंड के दोनों ओपनर टॉम बेंटन और बेन डकेट ने अर्धशतकीय पारी खेली। टॉम बेंटन ने 73 रन जबकि डकेट ने 67 रन की पारी खेली तो वहीं जोस बटलर ने 69 रन तो वहीं विल जैक्स ने 52 रन बनाए। इन चारों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जरूर लगाए, लेकिन वो इंग्लैंड को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। श्रीलंका की तरफ से इंग्लैंड के खिलाफ दुनिथ वेल्लालगे ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए।

रविंद्र जडेजा नंबर 1, कुलदीप टॉप-5 में; वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 भारतीय

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे प्रारूप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा पहले नंबर पर हैं जबकि कुलदीप यादव भी टॉप-5 में शामिल हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)