इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ इंग्लैंड के लिए पहला वनडे दोहरा शतक जड़ा। यह इस फॉर्मेट के 55 साल के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक था। हैरी ब्रूक ने इसे सिर्फ 114 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत इंग्लैंड ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 429 रन बनाए। यह इस फॉर्मेट में श्रीलंका के खिलाफ बना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है और पाकिस्तान में बना अब तक का सबसे बड़ा टोटल भी है।

हैरी ब्रूक से पहले वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज दोहरे शतक का रिकॉर्ड भारत की टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के नाम था। शुभमन गिल ने 30 सितंबर 2026 को गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 117 गेंद में दोहरा शतक पूरा करके इशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ा था। हैरी ब्रूक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से इस उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया।

श्रीलंका के खिलाफ हैरी ब्रूक का खेल शानदार था। हैरी ब्रूक ने स्कूप, रिवर्स-स्कूप, पिक-अप और फ्लैट-बैट जैसे बेहतरीन शॉट्स खेले। हैरी ब्रूक ने जो रूट के साथ 159 रनों और विल जैक्स के साथ 185 रनों की साझेदारी की। हैरी ब्रूक ने श्रीलंकाई गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इंग्लैंड की पारी के आखिरी ओवर में एक शानदार पैडल-स्वीप शॉट खेलकर उन्होंने चौके के साथ अपना दोहरा शतक पूरा किया। वह आखिरी गेंद पर डीप पॉइंट पर कैच हो गए।

क्रिस गेल की बराबरी की

हैरी ब्रूक इस उपलब्धि के साथ क्रिस गेल के बाद क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 3-2-1 (टेस्ट में तिहरा शतक, वनडे में दोहरा शतक और T20I में शतक) पूरा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। दोपहर की भीषण गर्मी में ढाई घंटे तक बल्लेबाजी करने के बाद हैरी ब्रूक काफी थके हुए लग रहे थे। हैरी ब्रूक ने दोहरा शतक लगाने के बाद गहरी सांस ली और इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम से मिल रहे स्टैंडिंग ओवेशन का अभिवादन स्वीकार किया।

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक

बल्लेबाज गेंदें मैच साल हैरी ब्रूक 114 इंग्लैंड बनाम श्रीलंका 2026 शुभमन गिल 117 भारत बनाम वेस्टइंडीज 2026 इशान किशन 126 भारत बनाम बांग्लादेश 2022 ग्लेन मैक्सवेल 128 ऑस्ट्रेलिया बनाम अफगानिस्तान 2023 पथुम निसांका 136 श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान 2024 क्रिस गेल 138 वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे 2015

शुरू में 24 गेंद में सिर्फ 13 रन ही बना पाए थे हैरी ब्रूक

हैरी ब्रूक की शुरुआत काफी संघर्षपूर्ण रही। हैरी ब्रूक ने अपनी पहली 24 गेंद में सिर्फ 13 रन बनाए और अपनी पारी को आगे बढ़ाने के लिए जूझते दिखे। हालांकि, फिर उन्होंने कामिंदु मेंडिस की बाएं हाथ की स्पिन पर लगातार छक्के जड़कर अपनी लय पकड़ी। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा।

श्रीलंका को पांचवां मुख्य गेंदबाज न होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के पार्ट-टाइम गेंदबाजों की खूब धुनाई की। हैरी ब्रूक ने जनिथ लियानागे को निशाना बनाया। पहले उनके खिलाफ सीधा शॉट खेला और फिर एक छक्का जड़ा।

हैरी ब्रूक ने जल्द ही श्रीलंका के बाकी गेंदबाजों को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। 67 रन के स्कोर पर वह लगभग आउट हो ही गए थे। दिलशान मदुशंका की एक धीमी गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद कुसल मेंडिस तक पहुंचने से पहले ही गिर गई।

इससे ठीक पहले उसी ओवर में हैरी ब्रूक ने 4, 4 और 6 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने असिता फर्नांडो की गेंद पर स्कूप शॉट खेलकर चार रन बटोरे और 75 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इस समय तक जो रूट आउट हो चुके थे। असिता फर्नांडो की गेंद पर शॉर्ट मिडविकेट पर जो रूट कैच हुए।

जो रूट 69 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जो रूट के आउट होने के बाद हैरी ब्रूक ने और भी आक्रामक रुख अपना लिया। हैरी ब्रूक ने अपने तरकश से तरह-तरह के शॉट्स निकाले, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हैरी ब्रूक को कैसे रोका जाए।

संजू से आगे फिलिप्स, नमन धीर भी लिस्ट में, अभिषेक बाहर; भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 के बाद टॉप 5 बैटर-बॉलर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला क्राइस्टचर्च में हुआ। भारतीय टीम ने 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ग्लेन फिलिप्स नंबर 1 और संजू सैमसन नंबर 2 बल्लेबाज बने। वहीं गेंदबाजी में टॉप 5 में दो भारतीयों ने जगह बनाई। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)