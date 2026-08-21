पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के खिलाफ 93 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 91 रन की बेहतरीन पारी खेली और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में केन विलियमसन से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 66 रन की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट इस लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं।
हैरी ब्रुक निकले केन विलियमसन से आगे
केन विलियमसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 32 मैचों में 3025 रन बनाए थे, लेकिन अब हैरी ब्रूक ने 35 टेस्ट मैचों में 3090 रन बना लिए हैं और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं इस लिस्ट में केन विलियसमन 10वें स्थान पर खिसक गए। इस लिस्ट में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट 78 मैचों में 6717 रन बनाकर पहले स्थान पर मौजूद हैं जबकि दूसरे नंबर पर 60 मैचों में 4679 रन बनाकर स्टीव स्मिथ बने हुए हैं।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय बैटर नहीं है। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम सातवें नंबर पर हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। बाबर आजम ने अब तक 41 टेस्ट मैचों में 3437 रन बनाए हैं जबकि मार्नस लाबुशेन 59 मैचों में 4516 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड हैं जिन्होंने अब तक 58 मैचों में 3968 रन बनाए है। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज
|प्लेयर
|साल
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|बेस्ट स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|4
|6
|जो रूट
|2019-2026
|78*
|143
|12
|6717
|262
|51.27
|11226
|59.83
|23
|24
|10
|699
|18
|स्टीव स्मिथ
|2019-2026
|60
|105
|12
|4679
|211
|50.31
|8992
|52.03
|14
|21
|7
|500
|32
|मार्नस लाबुशेन
|2019-2026
|59
|108
|9
|4516
|215
|45.61
|8634
|52.3
|11
|24
|3
|509
|14
|ट्रैविस हेड
|2019-2026
|58
|99
|5
|3968
|175
|42.21
|5351
|74.15
|11
|15
|6
|492
|40
|बेन स्टोक्स
|2019-2026
|64
|117
|7
|3857
|176
|35.06
|6550
|58.88
|8
|19
|6
|395
|88
|उस्मान ख्वाजा
|2019-2026
|47
|88
|8
|3464
|232
|43.3
|7234
|47.88
|8
|14
|6
|369
|13
|बाबर आजम
|2019-2026
|41
|76
|6
|3437
|196
|49.1
|6084
|56.49
|8
|22
|1
|407
|20
|जैक क्राउली
|2020-2026
|57
|105
|1
|3314
|267
|31.86
|5088
|65.13
|4
|20
|11
|458
|13
|हैरी ब्रूक
|2022-2026
|35*
|61
|1
|3090
|317
|51.5
|3648
|84.7
|9
|16
|4
|329
|44
|केन विलियमसन
|2019-2026
|32
|58
|6
|3025
|251
|58.17
|5654
|53.5
|11
|7
|4
|361
|14
सिराज हैं बेन स्टोक्स से आगे, टॉप-10 में दो भारतीय; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 बॉलर
मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दो विकेट लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)