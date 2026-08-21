पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के खिलाफ 93 गेंदों पर 13 चौकों की मदद से 91 रन की बेहतरीन पारी खेली और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में केन विलियमसन से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 66 रन की पारी खेलने वाले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट इस लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं।

हैरी ब्रुक निकले केन विलियमसन से आगे

केन विलियमसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेले 32 मैचों में 3025 रन बनाए थे, लेकिन अब हैरी ब्रूक ने 35 टेस्ट मैचों में 3090 रन बना लिए हैं और वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं इस लिस्ट में केन विलियसमन 10वें स्थान पर खिसक गए। इस लिस्ट में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट 78 मैचों में 6717 रन बनाकर पहले स्थान पर मौजूद हैं जबकि दूसरे नंबर पर 60 मैचों में 4679 रन बनाकर स्टीव स्मिथ बने हुए हैं।

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय बैटर नहीं है। हालांकि इस लिस्ट में पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान बाबर आजम सातवें नंबर पर हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। बाबर आजम ने अब तक 41 टेस्ट मैचों में 3437 रन बनाए हैं जबकि मार्नस लाबुशेन 59 मैचों में 4516 रन के साथ तीसरे स्थान पर हैं। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रैविस हेड हैं जिन्होंने अब तक 58 मैचों में 3968 रन बनाए है। (ये आंकड़े खबर लिखे जाने तक के हैं जिसमें बाद में बदलाव हो सकते हैं।)

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 जो रूट 2019-2026 78* 143 12 6717 262 51.27 11226 59.83 23 24 10 699 18 स्टीव स्मिथ 2019-2026 60 105 12 4679 211 50.31 8992 52.03 14 21 7 500 32 मार्नस लाबुशेन 2019-2026 59 108 9 4516 215 45.61 8634 52.3 11 24 3 509 14 ट्रैविस हेड 2019-2026 58 99 5 3968 175 42.21 5351 74.15 11 15 6 492 40 बेन स्टोक्स 2019-2026 64 117 7 3857 176 35.06 6550 58.88 8 19 6 395 88 उस्मान ख्वाजा 2019-2026 47 88 8 3464 232 43.3 7234 47.88 8 14 6 369 13 बाबर आजम 2019-2026 41 76 6 3437 196 49.1 6084 56.49 8 22 1 407 20 जैक क्राउली 2020-2026 57 105 1 3314 267 31.86 5088 65.13 4 20 11 458 13 हैरी ब्रूक 2022-2026 35* 61 1 3090 317 51.5 3648 84.7 9 16 4 329 44 केन विलियमसन 2019-2026 32 58 6 3025 251 58.17 5654 53.5 11 7 4 361 14

सिराज हैं बेन स्टोक्स से आगे, टॉप-10 में दो भारतीय; WTC 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 बॉलर

मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दो विकेट लिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)