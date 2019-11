भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है। जहां दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच एंटिगुआ के सर विव रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा लेकिन स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर के एक शानदार कैच ने सभी का दिल जीत लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के दौरान आखिरी गेंद पर स्टेफन टेलर ने लॉग ऑन की तरफ एक कमाल का शॉट खेला। सभी को लगा कि गेंद 6 रन के लिए सीमारेखा से बाहर जा रही है और इसी के साथ टेलर का शतक भी पूरा हो जाएगा क्योंकि वो 94 रन पर बल्लेबाजी कर रही थी। इसी बीच हरमनप्रीत ने हवा में उछलते हुए कमाल का कैच लपक लिया और सभी को हैरान कर दिया।

