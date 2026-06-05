महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की जाएगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान अपना 10वां टी20 वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगी और इतिहास रच देंगी। महिलाओं और पुरुष दोनों क्रिकेट में से किसी भी खिलाड़ी ने 10 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले। इस टूर्नामेंट का भी यह 10वां संस्करण होगा और अभी तक अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बैटर की बात करें तो लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।

जबकि भारत की मौजूदा उपकप्तान और स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। 2014 से टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहीं स्मृति ने 25 मैचों में 524 रन बनाए हैं। वह सबसे ज्यादा रन टी20 वर्ल्ड कप में बनाने के मामले में लिस्ट के टॉप 15 में भी शामिल नहीं हैं। जबकि टॉप 10 में भारत की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर अकेली भारतीय हैं।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालीं बैटर्स

खिलाड़ीअवधि मैच पारियां नाबादरन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100500चौके छक्के
सूजी बेट्स (NZ-W)2009-202442423121694*31.171095111.050831328
स्टेफनी टेलर (WI-W)2009-20243535810145937.55107194.670629413
एलिसा हीली (AUS-W)2010-20244239410088328.80779129.3907313215
मेग लैनिंग (AUS-W)2012-20233532799212639.68880112.7214112112
सोफी डिवाइन (NZ-W)2009-20243837778575*26.16702111.820447219
डियांड्रा डॉटिन (WI-W)2009-202435345770112*26.55602127.901347331
शार्लेट एडवर्ड्स (ENG-W)2009-2016242437688036.57739103.92050994
बेथ मूनी (AUS-W)2016-20242825775281*41.77646116.40061864
नैट साइवर-ब्रंट (ENG-W)2014-20242927873881*38.84631116.95071843
हरमनप्रीत कौर (IND-W)2009-20243933472610325.03647112.211427019
मिताली राज (IND-W)2009-2018242357265740.3374697.31051791
चमारी अट्टापट्टू (SL-W)2009-2024323207116822.21696102.15032959
बिस्माह मारूफ (PAK-W)2009-20232928660468*27.4567789.21042550
लॉरा वोल्वार्ट (SA-W)2018-20241917456366*43.30501112.37050609
सारा टेलर (ENG-W)2009-20162424554165*28.4754998.54021563

12 टीमें खेलेंगी 33 मुकाबले

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होगा। 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में छह टीमें मौजूद हैं। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। ग्रुप स्टेज में एक टीम पांच-पांच मैच खेलेगी। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड की मेजबानी में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर, देखें पूरा शेड्यूल