महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड द्वारा की जाएगी। इस टूर्नामेंट में भारतीय कप्तान अपना 10वां टी20 वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगी और इतिहास रच देंगी। महिलाओं और पुरुष दोनों क्रिकेट में से किसी भी खिलाड़ी ने 10 टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेले। इस टूर्नामेंट का भी यह 10वां संस्करण होगा और अभी तक अगर सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बैटर की बात करें तो लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।

जबकि भारत की मौजूदा उपकप्तान और स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। 2014 से टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहीं स्मृति ने 25 मैचों में 524 रन बनाए हैं। वह सबसे ज्यादा रन टी20 वर्ल्ड कप में बनाने के मामले में लिस्ट के टॉप 15 में भी शामिल नहीं हैं। जबकि टॉप 10 में भारत की मौजूदा कप्तान हरमनप्रीत कौर अकेली भारतीय हैं।

महिला टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वालीं बैटर्स

खिलाड़ी अवधि मैच पारियां नाबाद रन उच्चतम स्कोर औसत गेंदें खेलीं स्ट्राइक रेट 100 50 0 चौके छक्के सूजी बेट्स (NZ-W) 2009-2024 42 42 3 1216 94* 31.17 1095 111.05 0 8 3 132 8 स्टेफनी टेलर (WI-W) 2009-2024 35 35 8 1014 59 37.55 1071 94.67 0 6 2 94 13 एलिसा हीली (AUS-W) 2010-2024 42 39 4 1008 83 28.80 779 129.39 0 7 3 132 15 मेग लैनिंग (AUS-W) 2012-2023 35 32 7 992 126 39.68 880 112.72 1 4 1 121 12 सोफी डिवाइन (NZ-W) 2009-2024 38 37 7 785 75* 26.16 702 111.82 0 4 4 72 19 डियांड्रा डॉटिन (WI-W) 2009-2024 35 34 5 770 112* 26.55 602 127.90 1 3 4 73 31 शार्लेट एडवर्ड्स (ENG-W) 2009-2016 24 24 3 768 80 36.57 739 103.92 0 5 0 99 4 बेथ मूनी (AUS-W) 2016-2024 28 25 7 752 81* 41.77 646 116.40 0 6 1 86 4 नैट साइवर-ब्रंट (ENG-W) 2014-2024 29 27 8 738 81* 38.84 631 116.95 0 7 1 84 3 हरमनप्रीत कौर (IND-W) 2009-2024 39 33 4 726 103 25.03 647 112.21 1 4 2 70 19 मिताली राज (IND-W) 2009-2018 24 23 5 726 57 40.33 746 97.31 0 5 1 79 1 चमारी अट्टापट्टू (SL-W) 2009-2024 32 32 0 711 68 22.21 696 102.15 0 3 2 95 9 बिस्माह मारूफ (PAK-W) 2009-2023 29 28 6 604 68* 27.45 677 89.21 0 4 2 55 0 लॉरा वोल्वार्ट (SA-W) 2018-2024 19 17 4 563 66* 43.30 501 112.37 0 5 0 60 9 सारा टेलर (ENG-W) 2009-2016 24 24 5 541 65* 28.47 549 98.54 0 2 1 56 3

12 टीमें खेलेंगी 33 मुकाबले

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होगा। 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप में छह टीमें मौजूद हैं। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। ग्रुप स्टेज में एक टीम पांच-पांच मैच खेलेगी। ग्रुप स्टेज के बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा।

महिला टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से शुरू होगा भारत का अभियान

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी। यह टूर्नामेंट इंग्लैंड की मेजबानी में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर, देखें पूरा शेड्यूल