इंग्लैंड में चल रहे महिला क्रिकेट सुपर लीग जिसे कीया सुपर लीग भी कहा जाता है, इसमें भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन किया। कौर ने मंगलवार यानी 31 जुलाई को हुए मैच में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में अपनी टीम लंकाशायर थंडर को जीत दिलाई। यह मैच हरमनप्रीत का डेब्यू मैच था और इसी मैच में उन्होंने सरे स्टार्स टीम को हराने में अहम रोल अदा कर अपना परचम लहरा दिया। कौर ने लंकाशायर थंडर के लिए बल्लेबाजी करते हुए विनिंग सिक्स मारते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। कौर के विनिंग सिक्स के दम पर थंडर टीम सरे स्टार्स को 5 विकेट से मात देने में कामयाब रही। कौर ने इस मैच में 21 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेली, उन्होंने 3 चौके और 1 छक्के जड़े।

मंगलवार को सरे स्टार्स और लंकाशायर थंडर के बीच हुए इस मैच में हरमनप्रीत की पारी काबिले तारीफ रही। थंडर टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सरे की टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाए। सरे के लिए सर्वाधिक रन नटाली सीवर ने बनाए। उन्होंने 57 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेली।

WHAT A WAY TO WIN!

Indian star @ImHarmanpreet smashes a huge six to win it on her @LancsCricketWMN debut pic.twitter.com/dC4ciEZrw7

— England and Wales Cricket Board (@ECB_cricket) July 31, 2018