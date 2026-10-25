भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 50 ओवर में 6 विकेट पर 328 रन बनाए और विरोधी टीम को जीत के लिए 329 रन का लक्ष्य दिया। भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा की शतकीय पारी का बड़ा योगदान रहा तो वहीं टीम की ओपनर प्रतिका रावल ने भी अर्धशतकीय पारी खेली। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था।

हरमनप्रीत कौर-दीप्ति शर्मा ने खेली शतकीय पारी

भारत की तरफ से टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे बड़ी 126 रन की पारी 15 चौकों की मदद से खेली। हालांकि इस मैच में टीम की ओपनर व कप्तान स्मृति मंधाना डक पर आउट हो गईं, लेकिन प्रतिका रावल ने 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली। वहीं शैफाली वर्मा का बल्ला इस मैच में नहीं चल पाया और वो 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। शैफाली वर्मा इस मैच में भी तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आईं थी, लेकिन पहले मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाली शैफाली इस मैच में बड़े स्कोर से चूक गईं।

इस मैच में प्रतिका रावल और हरमनप्रीत कौर के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 गेंदों पर 124 रन की साझेदारी हुई तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने 5वें विकेट के लिए दीप्ति शर्मा के साथ मिलकर 137 गेंदों पर 153 रन की पार्टनरशिप की। तेजल हसबनीस ने 3 रन जबकि ऋचा घोष ने 7 रन की पारी खेली। दीप्ति शर्मा ने 83 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और ये उनका वनडे में दूसरा शतक रहा। दीप्ति शर्मा 86 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से नाबाद 106 रन की पारी खेली। जिम्बाब्वे की तरफ से नोमवेलो सिबांडा ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए।

तिलक वर्मा ने अभिषेक को पीछे छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स नंबर 1; भारत-न्यूजीलैंड दूसरे T20 के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20आई मैच के बाद ग्लेन फिलिप्स सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर पर आ गए जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर हैं। तिलक वर्मा ने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)