इंग्लैंड की मेजबानी में 12 जून से शुरू होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए शनिवार (2 मई 2026) को टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित किया गया है। वनडे विश्व कप की चैंपियन कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस टीम की कमान मिली है। वहीं स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान होंगी। महिला प्रीमियर लीग के कई युवा टैलेंट को भी इस टीम में जगह मिली है।
भारत के इस स्क्वाड में महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) की कई स्टार खिलाड़ी शामिल हैं। भारती फुलमाली और नंदनी शर्मा को वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है। इसके अलावा यास्तिका भाटिया की लंबे समय बाद भारतीय टीम में वापसी हो गई है। वनडे वर्ल्ड कप विनर हरलीन देओल, स्नेह राणा, अमनजोत कौर और प्रतिका रावल को टीम में नहीं चुना गया है।
महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया भारतीय स्क्वाड
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, श्रेयांका पाटिल, राधा यादव।
पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया शुरू करेगी अभियान
टीम इंडिया 14 जून को अपना अभियान इस टूर्नामेंट में शुरू करेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। टीम इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी मौजूद हैं। वहीं क्वालिफायर के बाद बांग्लादेश और नीदरलैंड्स इस ग्रुप का हिस्सा बनीं। अब इस टूर्नामेंट के लिए सभी 12 टीमों के नाम तय हैं।
|दिनांक
|मुकाबला
|मैदान
|समय (IST)
|13 जून, शनि
|ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00
|14 जून, रवि
|बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स
|एजबेस्टन
|दोपहर 3:00
|14 जून, रवि
|भारत बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|शाम 7:00
|17 जून, बुध
|ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश
|हेडिंग्ले
|दोपहर 3:00
|17 जून, बुध
|भारत बनाम नीदरलैंड्स
|हेडिंग्ले
|शाम 7:00
|17 जून, बुध
|दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|रात 11:00
|20 जून, शनि
|ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स
|हैम्पशायर बाउल
|दोपहर 3:00
|20 जून, शनि
|पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश
|हैम्पशायर बाउल
|शाम 7:00
|21 जून, रवि
|दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00
|23 जून, मंगल
|ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान
|हेडिंग्ले
|रात 11:00
|25 जून, गुरु
|भारत बनाम बांग्लादेश
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|शाम 7:00
|25 जून, गुरु
|दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स
|ब्रिस्टल
|रात 11:00
|27 जून, शनि
|पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स
|ब्रिस्टल
|दोपहर 3:00
|28 जून, रवि
|दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश
|लॉर्ड्स
|दोपहर 3:00
|28 जून, रवि
|ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत
|लॉर्ड्स
|शाम 7:00
|दिनांक
|मुकाबला
|मैदान
|समय (IST)
|12 जून, शुक्र
|इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
|एजबेस्टन
|रात 11:00
|13 जून, शनि
|स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|दोपहर 3:00
|13 जून, शनि
|वेस्टइंडीज बनाम न्यूजीलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00
|16 जून, मंगल
|न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका
|हैम्पशायर बाउल
|शाम 7:00
|16 जून, मंगल
|इंग्लैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00
|18 जून, गुरु
|वेस्टइंडीज बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले
|रात 11:00
|19 जून, शुक्र
|न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड
|हैम्पशायर बाउल
|रात 11:00
|20 जून, शनि
|इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड
|हेडिंग्ले
|रात 11:00
|21 जून, रवि
|वेस्टइंडीज बनाम श्रीलंका
|ब्रिस्टल
|दोपहर 3:00
|23 जून, मंगल
|न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड
|ब्रिस्टल
|दोपहर 3:00
|23 जून, मंगल
|श्रीलंका बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल
|शाम 7:00
|24 जून, बुध
|इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज
|लॉर्ड्स
|रात 11:00
|26 जून, शुक्र
|श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड
|ओल्ड ट्रैफर्ड
|रात 11:00
|27 जून, शनि
|वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड
|ब्रिस्टल
|शाम 7:00
|27 जून, शनि
|इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड
|द ओवल
|रात 11:00
साथ ही भारतीय टीम को इस साल लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच भी खेलना है। उसके लिए भी टीम इंडिया का रेड बॉल स्क्वॉड चुना गया है। इस टीम की कप्तानी भी हरमनप्रीत कौर करेंगी। इस टीम में प्रतिका रावल को चुना गया है।
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए भारतीय महिला टीम का स्क्वाड
हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, प्रतिका रावल, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, हरलीन देओल, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, स्नेह राणा।
महिला टी20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान, 2024 के मुकाबले 10 प्रतिशत इजाफा; पुरुषों से फिर भी कम
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से होगी। इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने प्राइज मनी की घोषणा की है। इस बार की प्राइज मनी में 10 प्रतिशत इजाफा हुआ है। वहीं विजेता टीम को इस बार 21 करोड़ से अधिक की प्राइज मनी मिलेगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर