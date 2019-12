ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग में एक से बढ़कर एक शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मैच होबार्ट हरिकेंस बनाम मेलबर्न स्टार्स के बीच खेला गया जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने अपना जलवा दिखाया। इस तेज युवा गेंदबाज की रफ्तार के आगे होबार्ट के खिलाड़ी पस्त दिखे। 27 रन देकर इस गेंदबाज ने 5 विकेट झटके और होबार्ट की टीम को 111 रन पर समेट दिया। इस गेंदबाजी की तो हर ओर तारीफ हो रही है लेकिन इसके अलावा इस खिलाड़ी ने मैदान पर कुछ ऐसा किया जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है।

भारतीय सिक्योरिटी गार्ड को दिया गिफ्टः इस मुकाबले के बाद हारिस ने उस वक्त सभी का दिल जीत लिया जब उन्होंने इस मुकाबले की गेंद एक भारतीय सिक्योरिटी गार्ड को गिफ्ट कर दी। दरअसल, हारिस ने बताया कि जब मैं मैदान पर आया तो मैने उनसे बताया कि मैं पाकिस्तान से हूं, जिसे सुनकर वह भारतीय गार्ड इमोशनल हो गए और मुझे गले लगाकर रोने लगे।

Five of the best from @HarisRauf14 for the @StarsBBL in Moe! @Dream11 | #BBL09 pic.twitter.com/4ROomjOxz6

— KFC Big Bash League (@BBL) December 22, 2019