मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या को लेकर आईपीएल 2026 के बाद से अटकलें लग रही हैं। वह मुंबई की फ्रेंचाइजी छोड़ने वाले हैं और किस फ्रेंचाइजी में जाएंगे, इस पर अलग-अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं। अब ताजा जानकारी के मुताबिक हार्दिक ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में वापस जाने की इच्छा जताई थी, मगर गुजरात ने यह डील स्वीकार नहीं की।

गुजरात टाइटंस को 2022 में आईपीएल चैंपियन बनाने वाले हार्दिक पंड्या 2024 में वापस मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक ने वापस गुजरात टाइटंस में जाने की इच्छा जाहिर की थी, मगर उन्होंने कप्तान बने रहने की मांग की थी। वहीं फ्रेंचाइजी ने मौजूदा कप्तान शुभमन गिल पर भरोसा जताया और हार्दिक की इस डील को अस्वीकार कर दिया।

रिपोर्ट में सूत्र के बयान में बताया गया,”फ्रेंचाइजी (गुजरात टाइटंस) हार्दिक की वापसी पर राजी थी। वहीं टीम ने कप्तान शुभमन गिल से भी इसकी चर्चा कर ली थी और शुभमन भी इसके लिए राजी थे। इसके बाद जब हार्दिक की तरफ से कप्तानी देने की कंडीशन रखी गई, तो सभी ने मना कर दिया।” इस मैटर पर जब अखबार ने जब गुजरात टाइटंस के प्रतिनिधि से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से मना कर दिया।

‘हार्दिक ने किसी फ्रेंचाइजी से नहीं की बात’

हार्दिक के प्रवक्ता ने इस पर बयान देते हुए कहा,”हार्दिक पंड्या ने अभी तक किसी भी फ्रेंचाइजी से ट्रांसफर ट्रेड को लेकर सीधी वार्ता नहीं की है और ना ही किसी फ्रेंचाइजी ने उनसे सीधी बात की है। अगर कोई उनसे बात करना चाहा है तो उसे मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी से बात करने को कहा गया है।”

यह खबर पहले ही सामने आ चुकी थी कि मुंबई इंडियंस का टीम मैनेजमेंट हार्दिक पंड्या को अगले सीजन के लिए कप्तान के रूप में बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की 14 में से 10 मैचों में हार के बाद यह मामला गर्माया था। टीम सीजन के अंत में 9वें नंबर पर रही थी। इस मामले पर अखबार ने पहले ही यह रिपोर्ट साझा की थी।

सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया था,”कोचिंग स्टाफ सभी सीनियर खिलाड़ियों को दिए गए अपने संदेश में साफ कर चुका था कि वह जहां भी खेलें, उन्हें प्रशिक्षण योग्य होना चाहिए। कई ऐसे मामले सामने आए थे कि कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को कुछ सलाह दी थी लेकिन उसे माना नहीं गया था।”

गौरतलब है कि हार्दिक पंड्या की मुंबई इंडियंस में वापसी भी फैंस को नहीं पसंद आई थी। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाते हुए उन्हें कप्तान बनाया गया था। इस पर भी कई सवाल उठे थे और यह भी खबरें थीं कि टीम के अंदर भी माहौल सही नहीं है। फैंस ने मैदान पर हार्दिक को बू करते हुए भी इसका विरोध किया था। उसी सीजन फ्रेंचाइजी आखिरी स्थान पर अंकतालिका में रही थी। फिर 2025 में टीम प्लेऑफ तक गई लेकिन 2026 में फिर 9वें स्थान पर रही।

दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल गिरफ्तार, शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





