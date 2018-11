India vs West Indies, Ind vs WI T20 Series 2018: हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश के लिए खेले, इसके लिए आंखों में सपने लिए खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहाता है। जब ये सपना हकीकत में बदलता है तो शायद वो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे यादगार दिन होता है, ऐसा ही पल आया भारत-वेस्टइंडीज के साथ 4 नवंबर को खेले गए पहले टी-20 मुकाबले में भी, जिसमें पहली बार हार्दिक पांड्या के बड़े भाई क्रुणाल को इंटरनेशनल टीम में शामिल किया गया और टीम इंडिया की जर्सी पहनकर वो मैदान में उतरे वहीं, एशिया कप में अपना डेब्यू करने वाले खलील को भी पहली बार टी-20 टीम में शामिल किया गया था।

क्रुणाल के लिए ये दिन बेहद शानदार भी रहा उन्होंने अपने पहले ओवर में भले ही 10 रन दिए लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले 3 ओवर में केवल 5 रन ही खर्चे औप 1 महत्वपूर्ण विकेट भी झटका वो भी विंडीज के सबसे अनुभवी खिलाड़ी पोलार्ड का। इस विकेट को लेने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद जब आसान 107 रनों का पीछा करते हुए भारत की पारी लड़खड़ाई तो एक बार फिर क्रुणाल ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी भी की और टीम को जीत दिलाई। पांड्या ने 9 गेंद में तीन चौकों की मदद से नाबाद 21 रन का पारी खेली।

