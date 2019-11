एक तरफ टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अपना जलवा दिखा रही है तो वहीं दूसरी तरफ टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अपनी फिटनेस में सुधार करते दिख रहे हैं। वो लंबे समय से पीठ के दर्द से जूझ रहे थे जिसके बाद उन्होंने हाल ही में लंदन जाकर पीठ की सर्जरी करवाई थी। पंड्या में अब धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। वो अपनी सुधरती फिटनेस का वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते रहे हैं। लेकिन इस बार हार्दिक ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसपर उनके साथी खिलाड़ी ने ही उन्हें ट्रोल कर दिया।

दरअसल, सर्जरी के बाद हार्दिक पंड्या पहली बार जिम में नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पिलेट्स यानी कि उनकी महिला ट्रेनर जिम में उनकी मदद के लिए हैं। मैं जल्दी ठीक होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए धनव्यवाद। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हार्दिक को एक्सरसाइज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।वहीं, इस वीडियो को देखने के बाद बुमराह ने लिखा कि- सर आप तो प्रेशर कुकर की तरह आवाज निकाल रहे हैं।

Pilates to help me with my recovery.. Doing everything I can and more to get out there stronger and better than before. Thank you for all your encouraging wishes #TrustTheProcess pic.twitter.com/MKVCvdTE65

— hardik pandya (@hardikpandya7) November 15, 2019