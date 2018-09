Asia Cup 2018: गेंदबाजी करते-करते अचानक गिर पड़े थे, पूरे टूर्नामेंट से बाहर हुए हार्दिक पंड्या

भारतीय आलराउंडर हार्दिक पंड्या कमर में चोट के कारण मौजूदा एशिया कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह दीपक चाहर को टीम में शामिल किया जा सकता है। बीसीसीआई सूत्र ने पीटीआई को पुष्टि की कि चाहर गुरुवार को यहां पहुंच गए। पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में पंड्या को चोटिल होने के बाद स्ट्रैचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और तभी से आशंका थी कि वह टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे। यह घटना पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में हुई जब यह आलराउंडर अपना पांचवां ओवर फेंक रहा था। पांचवीं गेंद फेंकने के बाद पंड्या ने अपनी कमर पकड़ ली और काफी दर्द के साथ मैदान पर लेट गए। पंड्या इसके बाद उठ नहीं पाए और उन्हें स्ट्रैचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। बाद में बीसीसीआई ने ट्वीट किया कि पंड्या की कमर में चोट है। पंड्या ने 4.5 ओवर में 24 रन दिए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनकी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने बाबर आजम का कैच टपकाया जब वह 32 रन बनाकर खेल रहे थे।

बीसीसीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “पांड्या को पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी है और उनकी स्थिति को मेडिकल टीम देख रही है। बयान में कहा गया है, “पांड्या इस समय खड़े हो पाने में सक्षम हैं और मेडिकल टीम उनकी स्थिति को देख रही है।

Injury update – @hardikpandya7 has an acute lower back injury. He is able to stand at the moment and the medical team is assessing him now.

Manish Pandey is on the field as his substitute #TeamIndia #AsiaCup pic.twitter.com/lLpfEbxykj

— BCCI (@BCCI) September 19, 2018