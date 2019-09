टीम इंडिया के युवा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर वो अपने अभ्यास का वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं, जिसे लोग खूब पसंद भी करते हैं। उन्होंने ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। विश्वकप के बाद वेस्टइंडीज के दौरे पर गई टीम इंडिया में हार्दिक पंड्या को शामिल नहीं किया था और उन्हें आराम दिया गया था। 15 सितंबर से शुरू हो रही दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज में पहले तीन टी-20 मैचों के लिए पंड्या का नाम टीम में शामिल है। इसको लेकर वो नेट पर जमकर अभ्यास कर रहे हैं।

हार्दिक पंड्या ने ट्वीटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो मैदान के हर कोने में शॉट खेलते दिख रहे हैं। खास बात है कि वो उसी स्टांस में खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अभी हाल के कुछ दिनों में तूफानी बल्लेबाजी की है। वो धोनी के हेलीकाप्टर शॉट को भी खेलते दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ पंड्या ने कैप्शन में लिखा कि अभ्यास में एक शानदार सेशन, साथी खिलाड़ियों यानी कि टीम इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बेताब हूं।

Solid session in the nets today Can’t wait to join up with the boys pic.twitter.com/ghpNf306kO

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 6, 2019