सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026-27 के लिए बड़ोदा की टीम का ऐलान कर दिया गया। 14 नवंबर से शुरू होने वाले इस टी20 घरेलू टूर्नामेंट के लिए बड़ोदा टीम का कप्तान क्रुणाल पंड्या को बनाया गया है जबकि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की मैदान पर वापसी इस टूर्नामेंट के लिए जरिए कम से कम नहीं हो पाएगी। हार्दिक पंड्या अभी पूरी तरह से फिट नहीं हैं और इसकी वजह से ही उन्हें इस टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

32 साल के हार्दिक पंड्या ने 24 मई के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। उन्होंने इस साल आखिरी मैच आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेला था और उसके बाद से वो चोटिल हैं। अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए हार्दिक पंंड्या को इंडिया ए की वनडे टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें नई इंजरी हो गई और वो नहीं खेल पाए थे। क्रिकइंफो के मुताबिक रिहैबिलिटेशन के दौरान गेंदबाजी करते समय इस ऑलराउंडर को अभी भी दर्द महसूस हो रहा था।

हार्दिक पंड्या को है इंजरी की समस्या

हार्दिक पांड्या के टीम में शामिल नहीं किए जाने की वजह से क्रुणाल पंड्या बड़ोदा टीम की कप्तानी करेंगदे। इस टीम में कई अनुभवी घरेलू खिलाड़ी और भारतीय क्रिकेट के जाने-माने नाम शामिल हैं जिनमें विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा, दीपक हुडा और तेज गेंदबाज रसिक सलाम शामिल हैं। विकेटकीपिंग के लिए जितेश और अमित पासी दो विकल्प हैं साथ ही इस टीम के पास गेंदबाजी के भी कई विकल्प हैं जिनमें अतीत सेठ, महेश पिठिया, राज लिम्बानी, रसिक डार और हेमंत पुंडे शामिल हैं। बड़ौदा अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को मुंबई में चंडीगढ़ के खिलाफ करेगा। चिंतन गांधी, प्रियांशु मोलिया और सफवान पटेल को स्टैंडबाय के रूप में रखा गया है।

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 के लिए बड़ोदा की टीम

क्रुणाल पंड्या (कप्तान), अतीत शेठ (उपकप्तान), दीपक हुडा, शिवालिक शर्मा, शाश्वत रावत, अमित पासी (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), भानु पनिया, महेश पिठिया, परीक्षित पाटीदार, हेमंत पुंडे, राज लिम्बानी, रसिक डार, रसिख सलाम, ध्रुव बी।

स्टैंडबाय: चिंतल गांधी, प्रियांशु मोलिया, सफवन पटेल।

रोहित शर्मा टॉप-3 से बाहर, सचिन से आगे कोहली; इंटरनेशनल क्रिकेट में जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इंटरनेशनल क्रिकेट मेंं जीते हुए मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से आगे विराट कोहली और रिकी पोटिंग हैं। इस लिक्ट में रोहित शर्मा टॉप-5 से बाहर हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)