भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 1 जुलाई से होने जा रहा है। अगर मौजूदा भारतीय स्क्वाड के खिलाड़ियों की बात करें तो अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अच्छा रहा है, लेकिन इंग्लैंड की सरजमीं पर वह पहली बार इंग्लैंड का सामना करेंगे। अगर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय एक्टिव खिलाड़ी (जिन्होंने T20I रिटायरमेंट नहीं लिया) हार्दिक पंड्या हैं।
हालांकि, हार्दिक इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हैं पूर्व विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्हें कप्तानी से हटाने के साथ टीम से भी बाहर कर दिया गया है। जबकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इस लिस्ट के टॉप 5 में शामिल हैं।
अगर ऐसे शीर्ष 10 एक्टिव क्रिकेटर्स की बात करें तो संजू सैमसन, शिवम दुबे और इशान किशन का नाम भी इसमें शामिल है। अगर ओवरऑल इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन की बात की जाए तो रोको (रोहित और विराट) सबसे आगे हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 एक्टिव भारतीय क्रिकेटर
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|100
|50
|4s
|6s
|उच्चतम स्कोर
|औसत
|गेंदें खेलीं
|SR
|हार्दिक पंड्या
|21
|19
|4
|441
|0
|3
|30
|27
|63
|29.4
|291
|151.54
|सूर्यकुमार यादव
|14
|13
|0
|360
|1
|1
|38
|18
|117
|27.69
|209
|172.24
|अभिषेक शर्मा
|6
|6
|0
|288
|1
|1
|26
|22
|135
|48
|134
|214.92
|केएल राहुल
|11
|11
|1
|247
|1
|1
|23
|10
|101*
|24.7
|182
|135.71
|तिलक वर्मा
|6
|6
|2
|154
|0
|1
|11
|10
|72*
|38.5
|108
|142.59
|श्रेयस अय्यर
|6
|5
|1
|149
|0
|1
|14
|4
|67
|37.25
|106
|140.56
|ऋषभ पंत
|10
|9
|1
|144
|0
|0
|17
|4
|30
|18
|112
|128.57
|संजू सैमसन
|6
|6
|0
|140
|0
|1
|13
|10
|89
|23.33
|85
|164.7
|शिवम दुबे
|4
|4
|0
|126
|0
|1
|11
|8
|53
|31.5
|73
|172.6
|इशान किशन
|4
|4
|0
|107
|0
|1
|9
|6
|56
|26.75
|69
|155.07
रोहित और विराट का नाम सबसे आगे
विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि, यह दोनों खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। इसलिए ऊपर दी गई लिस्ट में इनका नाम नहीं शामिल है। विराट के नाम अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 21 पारियों में 648 रन बनाए हैं। जबकि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 15 पारियों में 467 रन बनाए हैं।
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