भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज 1 जुलाई से होने जा रहा है। अगर मौजूदा भारतीय स्क्वाड के खिलाड़ियों की बात करें तो अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ सबसे अच्छा रहा है, लेकिन इंग्लैंड की सरजमीं पर वह पहली बार इंग्लैंड का सामना करेंगे। अगर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय एक्टिव खिलाड़ी (जिन्होंने T20I रिटायरमेंट नहीं लिया) हार्दिक पंड्या हैं।

हालांकि, हार्दिक इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हैं पूर्व विश्व विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव, जिन्हें कप्तानी से हटाने के साथ टीम से भी बाहर कर दिया गया है। जबकि अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा इस लिस्ट के टॉप 5 में शामिल हैं।

अगर ऐसे शीर्ष 10 एक्टिव क्रिकेटर्स की बात करें तो संजू सैमसन, शिवम दुबे और इशान किशन का नाम भी इसमें शामिल है। अगर ओवरऑल इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन की बात की जाए तो रोको (रोहित और विराट) सबसे आगे हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 एक्टिव भारतीय क्रिकेटर

खिलाड़ीमैचपारीनाबादरन100504s6sउच्चतम स्कोरऔसतगेंदें खेलींSR
हार्दिक पंड्या211944410330276329.4291151.54
सूर्यकुमार यादव1413036011381811727.69209172.24
अभिषेक शर्मा66028811262213548134214.92
केएल राहुल11111247112310101*24.7182135.71
तिलक वर्मा66215401111072*38.5108142.59
श्रेयस अय्यर651149011446737.25106140.56
ऋषभ पंत1091144001743018112128.57
संजू सैमसन6601400113108923.3385164.7
शिवम दुबे440126011185331.573172.6
इशान किशन44010701965626.7569155.07

रोहित और विराट का नाम सबसे आगे

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। हालांकि, यह दोनों खिलाड़ी रिटायर हो चुके हैं। इसलिए ऊपर दी गई लिस्ट में इनका नाम नहीं शामिल है। विराट के नाम अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 21 पारियों में 648 रन बनाए हैं। जबकि रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में 15 पारियों में 467 रन बनाए हैं।

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