IND vs PAK, T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं। दोनों टीमें इस मैच में जीत के लिए पूरा जो लगाएंगी और जीतने वाली टीम अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करते हुए सुपर 8 की तरफ मजबूती के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएगी।

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्लेइंग इलेवन में कोलंबो की पिच को देखते हुए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ मैदान पर उतर सकती है। माना जा रहा है कि कुलदीप यादव को अंतिम 11 का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत, पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह, हार्दिक, शिवम दुबे, कुलदीप, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों का इस्तेमाल करेगा।

हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट

कहा तो जा रहा है कि कोलंबो में स्पिन का जादू चलेगा और ये सच भी है, लेकिन कोलंबो में हार्दिक पंड्या पाकिस्तान के खिलाफ कहर बरपा सकते हैं इस बात की भी पूरी संभावना है। दरअसल भारत-पाकिस्तान टी20 इंटरनेशन मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दोनों टीमों की तरफ से हार्दिक पहले स्थान पर हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ अब तक खेले 9 मैचों में सबसे ज्यादा 15 विकेट लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका बेस्ट प्रदर्शन 8 रन देकर 3 विकेट है।

बुमराह ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 मैचों में 9 विकेट लिए हैं जबकि कुलदीप यादव ने 3 मैचों में 8 विकेट चटकाए हैं। अक्षर ने इस टीम के खिलाफ 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं जबकि वरुण ने 4 मैचों में 3 विकेट चटकाए हैं। यानी आंकड़ों के मामले में अन्य भारतीय गेंदबाजों के मुकाबले हार्दिक ज्यादा प्रभावी दिख रहे हैं। वैसे कोलंबो की पिच पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी ने 4 जबकि इवांस ने 3 विकेट लेकर इस टीम की बोलती बंद कर दी थी। यानी कोलंबो की पिच पर भारतीय तेज गेंदबाज भी कमाल कर सकते हैं।

ये खबरें भी पढ़ें

संजू सैमसन-अर्शदीप सिंह आउट, अभिषेक-इशान ओपनर; पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11

तिलक वर्मा से आगे अभिषेक शर्मा, T20I में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 8 बल्लेबाज