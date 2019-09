15 सितंबर से टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इसको लेकर सभी खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं, हार्दिक पंड्या और क्रुणाल पंड्या भी इस सीरीज के लिए अभ्यास सत्र में काफी पसीना बहा रहे हैं। हार्दिक अक्सर अपनी प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया है जिसमें वो अपने भाई क्रुणाल पंड्या से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए हार्दिक ने ट्वीटर पर कैप्शन लिखा कि अभ्यास सत्र के दौरान पंड्या बनाम पंड्या के बीच मुकाबला। इसके आगे छोटे पंड्या ने लिखा कि मैं सोचता हूं कि मैं आपसे जीत गया बड़े भाई। इसके साथ ही उन्होंने माफी मांगते हुए लिखा कि आपके सिर की तरफ शॉट मारने के लिए माफी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हार्दिक, क्रुणाल की लगभग हर गेंद पर आतिशी शॉट लगा रहे हैं।

Pandya Pandya in training

I think I won that round big bro @krunalpandya24

P.S: Sorry for almost knocking your head off pic.twitter.com/492chd1RZh

— hardik pandya (@hardikpandya7) September 11, 2019