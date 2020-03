कोरोनावायरस के कारण सभी खेल टूर्नामेंट रुके हुए हैं। ऐसे में दुनिया भर के खिलाड़ी घरों में बंद हो गए हैं। इस दौरान उनके कई वीडियो और फोटो सामने आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ी फिटनेस तो कुछ बच्चों के साथ वीडियो बना रहे हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या भी इनमें पीछे नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में मंगेतर नताशा स्टेनकोविक के साथ वर्कआउट की एक तस्वीर शेयर की है। इसमें उनके भाई क्रुणाल पंड्या और भाभी पंखुड़ी शर्मा भी हैं।

हार्दिक पांड्या ने शनिवार यानी 29 मार्च को ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, ‘‘मेरे बेबीज के साथ एक मजेदार सत्र।’’ हार्दिक ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर किया था, जिसमें वे क्रुणाल को बर्थडे विश कर रहे हैं। इसमें उन्होंने एक महंगी घड़ी पहनी थी। इस पर लोगों का ध्यान गया। घड़ी रोलेक्स की डाईटोना 116588TBR ‘आई ऑफ द टाईगर’ है। इस पर सोने और हीरे जड़े हैं। ओइस्टरफ्लेक्स स्ट्रैप इस घड़ी की कीमत 1,01,25,000 रुपए है। हार्दिक ब्रांड के मामले में टीम इंडिया के सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी हैं।

What a fun session with my babies pic.twitter.com/PFWk7kcKoD

— hardik pandya (@hardikpandya7) March 28, 2020