भारत ने तीन टी20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस मैच में हार्दिक पंड्या हीरो बनकर सामने आए। उन्होंने 22 गेंद पर 42 रन की तूफानी पारी खेली। इसके अलावा हार्दिक ने दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का एक जबरदस्त कैच भी लपका। उस कैच ने मैच का रुख मोड़ दिया।

दरअसल, भारत की ओर से 18वां ओवर लेकर युजवेंद्र चहल आए। कप्तान विराट कोहली ने स्लॉग ओवर में स्पिनर को लाकर बड़ा रिस्क लिया। इस ओवर की शुरुआती चार गेंद पर 9 रन बन चुके थे। इसमें स्मिथ का एक छक्का भी शामिल है। ओवर की पांचवीं गेंद पर स्मिथ ने फिर से बड़ा शॉट लगाया। उन्हें लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को मारा, लेकिन वह खड़े हार्दिक ने कैच ले लिया। गेंद दो बार उनके हाथों से उछली, लेकिन तीसरी बार उन्होंने इसे पकड़ लिया। हार्दिक ने पिछले मैच में भी शानदार कैच लिया था।

Finally.. What an Outstanding Bowling by @yuzi_chahal

and Fumbling catch by @hardikpandya7

#INDvAUS #IndianCricketTeam #indvsaus2020 #India #AusVSINDT20 #yuzi #HardikPandya pic.twitter.com/Yi09ygC1K0

— Puskar Gupta (@puskarguptaind) December 6, 2020