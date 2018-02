IND vs SA 5th ODI: पोर्ट एलिजाबेथ में विराट कोहली की टीम का हुआ भव्य स्वागत, मस्ती में झूमने लगे हार्दिक पांड्या

दक्षिण अफ्रीका के साथ चल रही 6 मैचों की सीरीज का पांचवा वनडे मुकाबला खेलने टीम इंडिया पोर्ट एलिजाबेथ पहुंच चुकी है। यह मुकाबला मंगलवार 13 फरवरी को सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा। मैच के लिए कप्तान रोहली की टीम इंडिया रविवार को पोर्ट एलिजाबेथ पहुंची। यहां होटल में टीम इंडिया का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत हुआ। बस से होटल तक जिस तरह से टीम इंडिया के खिलाड़ियों और स्टाफ का स्वागत हुआ उसे कई प्लेयर्स अपने कैमरे में कैद करते भी दिखे। इस स्वागत से टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इतना मजा आया कि वह मस्ती में झूमने लगे। हार्दिक लगभग झूमते हुए ही होटल के गेट के अंदर घुसे। दरअसल जब टीम इंडिया की बस होटल के गेट पर रुकी तो पहले से ही उनके स्वागत में वहां अफ्रीकी लोक कलाकार खड़े थे। टीम के बस से उतरते ही उन लोक कलाकारों ने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिया। टीम के खिलाड़ियों का स्वागतच इन्हीं ढोल नगाड़ों के बीच हुआ। युजवेंद्र चहल और अजिंक्या रहाणे तो इस स्वागत को अपने मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्ड करते भी दिखे।

Sample that for a traditional welcome as #TeamIndia arrive at Port Elizabeth for the 5th ODI against South Africa #SAvIND pic.twitter.com/vyz9ifBH30

— BCCI (@BCCI) February 11, 2018