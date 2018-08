इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम जीत से 84 रन दूर है। कप्तान विराट कोहली और दिनेश कार्तिक की कोशिश रविवार को लंच से पहले टीम को जीत दिलाने की होगी। इंग्लैंड के दिए गए 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में एक समय अपने पांच विकेट 78 रनों पर ही खो दिए थे। इसके बाद कप्तान कोहली ने एक छोर संभाले रखा और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक धीरे-धीरे रनों के अंतर को कम कर अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। भारत ने दिन का अंत पांच विकेट के नुकसान पर 110 रनों के साथ किया। भारत के पास लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने मेहमान टीम के बल्लेबाजों का विकेट पर पैर जमाना मुश्किल कर दिया। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 22 के कुल स्कोर तक मुरली विजय (6) और शिखर धवन (13) को पवेलियन भेज दिया। लोकेश राहुल (13) को बेन स्टोक्स ने 46 के कुल स्कोर अपना शिकार बनाया।

अजिंक्य रहाणे (2) को सैम कर्रन ने टिकने नहीं दिया और फिर जेम्स एंडरसन ने प्रमोट होकर छठे नंबर पर आए रविचंद्रन अश्विन (13) को आउट कर दूसरी पारी में अपना खाता खोला। अश्विन के रूप में भारत ने अपना पांचवां और तीसरे दिन का आखिरी विकेट खोया। एक ओर जहां भारतीय टीम लगातार अपना विकेट गंवा रही थी तो वहीं ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या ड्रेसिंग रूम में हेडफोन से गाने सुनकर डांस करते हुए नजर आ रहे थे।

Pandya dancing away in the dressing room. Match winning innings coming #ENGVIND pic.twitter.com/Vf7nOCMqjP

— Naveen (@ImNsamy) August 3, 2018