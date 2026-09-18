हार्दिक पंड्या की टीम इंडिया में वापसी को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। चोटों से जूझते रहे भारतीय ऑलराउंडर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी से पहले फिटनेस हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के बाद साफ किया कि हार्दिक पंड्या फिलहाल 10 ओवर गेंदबाजी करने की स्थिति में नहीं हैं। टीम उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जल्दबाजी में नहीं उतारना चाहती।

गौतम गंभीर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज हार्दिक पंड्या के लिए मैच फिटनेस हासिल करने का अहम मौका होगी। सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद उनकी टी20 और वनडे टीम में वापसी हो सकती है। हार्दिक पंड्या ने मार्च में T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की तीसरी T20I जीत के बाद बात करते हुए गौतम गंभीर ने हार्दिक पंड्या की स्थिति के बारे में तस्वीर पेश की। चोटों से परेशान रहे इस बेहतरीन ऑलराउंडर को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ इंडिया A की सीरीज के लिए चुना गया है, लेकिन वह अब भी 10 ओवर फेंकने के लिए जरूरी फिटनेस हासिल करने से काफी दूर हैं।

गौतम गंभीर के हवाले से क्रिकबज ने लिखा, ‘‘अभी हार्दिक 10 ओवर नहीं फेंक सकते और IPL के बाद से उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए हम उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में धकेलना नहीं चाहते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए अगर वह इंडिया A सीरीज खेलते हैं तो जाहिर है कि उन्हें कुछ गेम टाइम भी मिलेगा। उन्हें यही साफ संदेश दिया गया था कि अगर वह A सीरीज खेल सकते हैं। सब कुछ ठीक रहता है तो वह लौट सकते हैं और T20 और वनडे स्क्वाड का हिस्सा भी बन सकते हैं।’’

हार्दिक पंड्या की स्थिति का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि गौतम गंभीर किस तरह नितीश कुमार रेड्डी को तैयार कर रहे हैं। नितीश कुमार रेड्डी चोट से उबरने के बाद लौटे और अफगानिस्तान T20I सीरीज में 6 विकेट लिए।

नितीश रेड्डी को भारत की एशियन गेम्स की टीम से हटाकर ODI क्रिकेट में मौका दिया गया, क्योंकि भारत अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले बड़े टूर्नामेंट से पहले अपने अहम खिलाड़ियों को काफी मैच खेलने का समय देना चाहता है।

गौतम गंभीर ने कहा, ‘‘नितीश के नजरिये से यह बहुत अच्छी बात है कि उन्हें T20 फॉर्मेट से हटा दिया गया है और उन्हें वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भी खेलने का समय मिलेगा। हम जानते हैं कि जब हम दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर कितने अहम होंगे और जब हार्दिक लौटेंगे तो जाहिर है कि वह भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कभी-कभी हम उन दोनों को ही प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं।’’

नितीश रेड्डी ने इस सीरीज में जो दिखाया है उसके बारे में भी उन्होंने साफतौर पर बात की। गौतम गंभीर ने कहा, ‘‘यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है, क्योंकि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खिलाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि वह कितने अहम हैं। चाहे वह 50-ओवर का फॉर्मेट हो या आगे चलकर T20 हो, क्योंकि ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी भी कर सकते हैं और मध्यक्रम में बल्लेबाजी भी, इसलिए जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज में गेंदबाजी की है, वह बहुत अच्छी बात है।’’

भारतीय क्रिकेट का अगले कुछ सप्ताह बेहद व्यस्त रहने वाला है। 22 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच 69 भारतीय क्रिकेटर छह अलग-अलग इवेंट में मैदान पर उतरेंगे। इनमें भारत-वेस्टइंडीज सीरीज, एशियन गेम्स, इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए मुकाबले और ईरानी कप शामिल हैं। खास बात यह है कि 20 खिलाड़ियों को दो अलग-अलग टीमों में जगह मिली है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)