Ind vs SA 1st Test: हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक जड़कर ये खास रिकॉर्ड किया अपने नाम

भारतीय क्रिकेट टीम में ऑलआउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने शनिवार को न्यूलैंड्स क्रिकेट मैदान पर पहले टेस्‍ट के दूसरे दिन अर्धशतक जड़कर एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ धुआंधार पारी खेलते हुए हार्दिक बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। केपटाउन में करियर का दूसरा अर्धशतक जड़कर हार्दिक पांड्या विदेशी धरती पर पहले ही मैच में ऐसा करने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। हार्दिक से पहले विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, दिनेश कार्तिक जैसे खिलाड़ी यह कारनामा कर चुके हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने विदेशी धरती पर अपने पहले ही मैच में पचास या उससे ज्यादा का स्कोर बनाया है। बता दें कि दूसरे दिन लंच के बाद भारत के लगातार विकेट गिरने लगे थे। ऐसे में पांड्या को भुवनेश्वर कुमार का साथ मिला और उन्होंने पारी की रन गति को तेजी के साथ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि, वह अपना शतक पूरा करने से महज 5 रन से चूक गए।

हार्दिक पांड्या भले ही अपना शतक पूरा नहीं कर पाए हों। लेकिन उन्होंने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने का काम किया। दूसरे छोर पर भुवनेश्वर कुमार ने भी उनका बेहतरीन साथ दिया और टीम के लिए उपयोगी 25 रन बनाए। 80 गेदों पर अपनी 25 रन की पीरी में भुवनेश्वर चार चौके जड़े थे।

50+ scores for India on maiden inngs in SA:

119 V Kohli, Joburg, 2013

105 V Sehwag, Bloemfontein, 2001

103 P Amre, Durban, 1992

63 D Karthik, Cape Town, 2007

55 Kiran More, Durban, 1992

51 H PANDYA, Cape Town, 2018 *#INDvSA

— Deepu Narayanan (@deeputalks) January 6, 2018