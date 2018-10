Ind vs WI, India vs West Indies 2018 : अपनी कप्तानी में भारत को सातवीं बार एशियाई क्रिकेट का बादशाह बनाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर रोहित को सेलेक्टर्स ने भारतीय टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया। एशिया कप के बाद आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में रोहित दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित का मौजूदा फॉर्म देखते हुए टेस्ट टीम में उनकी वापसी तय मानी जा रही थी, लेकिन सेलेक्टर्स ने रोहित पर भरोसा नहीं जताया। रोहित को टीम में शामिल नहीं करने के पीछे सिलेक्टर्स की सोच को क्रिकेट के दिग्गज समझ नहीं पा रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अब इस मामले में अपनी बात रखी है। हरभजन सिंह ने ट्वीट किया, ‘वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम में रोहित शर्मा का नाम नहीं है, सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं? क्या कोई बता सकता है? मैं इस बात को पचा नहीं पा रहा।’ बता दें कि इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी अंतिम दो मैचों के लिए फैन्स लगातार सोशल मीडिया पर रोहित को टीम में लेने की वकालत कर रहे थे।

रोहित की जगह मयंक अग्रवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ अगले महीने से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम में जगह मिली है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी टेस्ट टीम में जगह पाने में सफल हुए हैं। मुरली विजय और करुण नायर को बाहर जाना पड़ा है। वहीं जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया गया है। शिखर धवन और दिनेश कार्तिक को भी टीम में जगह नहीं मिली है। ऋषभ पंत के रूप में टीम में एक ही विकेटकीपर को चुना गया है।

No @ImRo45 in test team against West Indies..what r the selectors thinking actually??? Anyone have a clue ??? plz let me know as I can’t digest this

