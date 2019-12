सूर्यकुमार यादव को नजरअंदाज किए जाने को लेकर हरभजन सिंह ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने ट्वीट कर अपना गुस्सा निकाला है। उनका आरोप है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग कानून है। एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली बीसीसीआई की चयन समिति ने सोमवार यानी 23 दिसंबर 2019 को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। इसके अलावा अगले साल फरवरी में होने वाले न्यूजीलैंड दौरे के लिए इंडिया ए की टीम की घोषणा की।

अऩुभवी स्पिनर हरभजन सिंह पहले भी समय-समय पर सार्वजनिक तौर पर राष्ट्रीय चयनकर्ताओं की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर चयन समिति को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सूर्यकुमार यादव ने गलत क्या किया है? उसने भी अन्य खिलाड़ियों की तरह रन बनाए हैं। इसके बावजूद वे टीम इंडिया की जगह इंडिया और इंडिया बी के लिए चुने जाते हैं। अलग-अलग खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग नियम हैं।’

I keep wondering what’s wrong @surya_14kumar hv done ? Apart from scoring runs like others who keep getting picked for Team india india/A india /B why different rules for different players ???

