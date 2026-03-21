भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का मानना ​​है कि चाहे रोहित शर्मा हों, विराट कोहली हों या कोई अन्य क्रिकेटर अगर वे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी जगह बनाए रखने के लिए पूरी तरह फिट हैं तो ही उन्हें टीम में चुना जाना चाहिए। भज्जी की ये बात यह बात बिल्कुल सही लगती है क्योंकि विश्व-स्तरीय टूर्नामेंट्स में अनुभव बहुत मायने रखता है।

2027 में होने वाले अगले वनडे विश्व कप में भारत के जीतने की उम्मीदों को तभी पंख लगेंगे, जब उनके दो अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम का हिस्सा होंगे। दोनों की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए वो प्लेइंग इलेवन में जगह पाने के पूरी तरह हकदार हैं, लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं और मुख्य कोच की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी मिली है कि दोनों वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे।

अच्छे प्रदर्शन के आधार पर टीम में मिले जगह

रेव स्पोर्ट्स के एक कार्यक्रम के दौरान जब भज्जी से पूछा किया कि क्या आप रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलते हुए देखते हैं तो उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को तब तक टीम में रखना चाहिए जब तक वह अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जब तक कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और खेलने के लिए पूरी तरह फिट है तब तक उसे सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन के आधार पर टीम में चुनना चाहिए।

इन खिलाड़ियों के लिए उम्र है एक नंबर

भज्जी ने आगे कहा कि मेरा मानना ​​है कि उम्र तो बस एक नंबर है और आप जानते ही हैं, लेकिन उनके पास जो काबिलियत है वह बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर वे अच्छा खेल रहे हैं, तो भारत को उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के टीम में चुन लेना चाहिए। इस दिग्गज भारतीय स्पिनर ने यह भी कहा कि दक्षिण अफ़्रीका सीरीज के बाद से कोहली जबरदस्त फ़ॉर्म में हैं और रोहित शर्मा ने भी 2027 के वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अपनी फिटनेस वापस पाने के लिए काफी मेहनत की है, लेकिन इनका चयन टीम में प्रदर्शन के आधार पर ही होना चाहिए।

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