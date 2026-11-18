भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज गुरुवार यानी 19 नवंबर से होगा। इस टेस्ट सीरीज में भारत के पास कीवी टीम को उनकी धरती पर हराने का शानदार मौका होगा साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के फाइनल में जगह बनाने के लिए भी काफी अहम होगा। इस टेस्ट सीरीज से पहले बात अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की करें तो इसमें हरभजन सिंह पहले नंबर पर हैं।

हरभजन सिंह हैं नंबर 1, सहवाग से आगे हैं जडेजा

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हरभजन सिंह हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ कुल 13 मैच खेले थे और इसमें उन्होंने कुल 17 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में सौरव गांगुली और रविंद्र जडेजा संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ टेस्ट प्रारूप में कुल 11-11 छक्के लगाए थे। इस लिस्ट में पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग तीसरे नंबर पर हैं जिन्होंने 12 मैचों में कुल 10 छक्के लगाए थे।

कीवी टीम के खिलाफ भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में ऋषभ पंत और एमएस धोनी संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने इस टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 9-9 छक्के लगाए हैं। वैसे पंत अब वीरेंद्र सहवाग के इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं और उनसे ऊपर आ सकते हैं। इस लिस्ट में रोहित शर्मा 9 मैचों में 7 छक्के लगाकर 5वें स्थान पर हैं। सचिन तेंदुलकर, मयंक अग्रवाल, श्रीकांत और अक्षर पटेल इस सूची में छठे नंबर पर हैं जिन्होंने कीवी टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 6-6 छक्के लगाए थे।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-8 बल्लेबाज

हरभजन सिंह- 13 मैच- 17 छक्के

सौरव गांगुली- 8 मैच- 11 छक्के

रविंद्र जडेजा- 11 मैच- 11 छक्के

वीरेंद्र सहवाग- 12 मैच- 10 छक्के

ऋषभ पंत- 6 मैच- 9 छक्के

एमएस धोनी- 9 मैच- 9 छक्के

रोहित शर्मा- 9 मैच- 7 छक्के

अक्षर पटेल- 2 मैच- 6 छक्के

श्रीकांत- 3 मैच- 6 छक्के

मयंक अग्रवाल- 4 मैच- 6 छक्के

सचिन तेंदुलकर- 24 मैच- 6 छक्के

श्रेयस अय्यर- 2 मैच- 5 छक्के

ब्रिजेश पटेल- 6 मैच- 5 छक्के

शुभमन गिल- 5 मैच- 5 छक्के

अजिंक्य रहाणे- 9 मैच- 5 छक्के

ऋद्धिमान साहा- 5 मैच- 4 छक्के

कपिल देव- 10 मैच- 4 छक्के

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