टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल का कार्यकाल विवादों से भरा हुआ था। उन पर खिलाड़ियों को जानबूझकर बाहर करने के आरोप लगे थे। चैपल ने एक ऑनलाइन चैट के दौरान कहा कि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में महेंद्र सिंह धोनी को हवाई शॉट मारने से मना किया ताकि वह रिस्क लिए बिना ही मैच को खत्म कर सके। पूर्व कोच के इस बयान पर ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और ऑलराउंडर युवराज सिंह ने उन्हें ट्रोल कर दिया। हरभजन का मानना है कि चैपल धोनी को टीम से बाहर करना चाहते थे।

हरभजन ने ट्वीट किया, ‘‘उन्होंने धोनी को शॉट नीचे रखकर खेलने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि कोच हर किसी को मैदान के बाहर पहुंचा रहे थे। वे अलग तरह का गेम खेल रहे थे।’’ हरभजन ने इस ट्वीट को करते हुए #worstdaysofindiancricketundergreg भी लगाया। इसका मतलब ग्रेग के अंडर में भारतीय क्रिकेट का सबसे खराब दिन। दूसरी ओर, युवराज ने भी मजे लेते हुए लिखा, ‘‘एमएसडी (धोनी) और युवी अंतिम 10 ओवरों में कोई छक्का नहीं सिर्फ ग्राउंड शॉट्स खेलो।’’

He asked Dhoni to play along the ground coz coach was hitting everyone out the park.. He was playing different games #worstdaysofindiancricketundergreg https://t.co/WcnnZbHqSx

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 13, 2020