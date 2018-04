आईपीएल के पिछले दस सीजन से मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले हरभजन सिंह इस साल चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करते नजर आए। शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सीजन के पहले मैच में हरभजन सिंह ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ गेंद से कुछ खास कमाल नहीं कर सकें। हालांकि, मैच के दौरान उन्होंने एक ऐसा कैच पकड़ा, जिससे टीम को काफी राहत मिली। मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही औ टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज महज 20 रन पर ही पवेलियन लौट गए। मुंबई की टीम मुश्किलों में नजर आ रही थी, ऐसे समय में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन ने टीम को संभालने का काम किया। इन दोनों शुरू में संभलकर खेला और बाद में तेज गति से रन बनाना शुरू किया। चेन्नई के लिए इनकी साझेदारी को तोड़ना काफी अहम हो गया था। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज शेन वॉटसन को एक बार फिर वापस लाने का काम किया। वॉटसन ने धोनी को निराश नहीं किया और खतरनाक दिख रहे सूर्यकुमार यादव को आउट कर चेन्नई को वापस मैच में ला दिया।

सूर्यकुमार यादव ने टीम के लिए सबसे अधिक 29 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। यादव का कैच हरभजन सिंह ने पकड़ा और अलग ही अंदाज में जश्न मनाया। हरभजन सिंह कैच पकड़ने के बाद खासा उत्साहित नजर आए। इतना ही नहीं उन्होंने गेंद को अपने पैर से मारकर हवा में भी उछाला। भज्जी ऐसा अक्सर पहले भी मुंबई के लिए विकेट हासिल करते हुए कर चुके हैं, लेकिन मुंबई के खिलाफ इस तरह का जोश देखकर स्टेडियम में मौजूद फैन्स भी हैरान रह गए।

