45 दिनों तक चले महामुकाबले के बाद आखिरकार मेजबान इंग्लैंड ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। लार्ड्स के मैदान पर खेले गए फाइनल मैच में सुपरओवर के बाद बाउंड्री काउंटिंग के जरिए इंग्लैंड को विश्वविजेता चुना गया। इस महासमर का सफर जब शुरू हुआ था तो सभी एक्सपर्ट्स ने विजेता टीम को लेकर कई दावे किए थे। हालांकि क्रिकेट से इतर ज्योतिष की दुनिया में भी तमाम अटकलें की गई थी, लेकिन अब इस मुकाबले के बाद एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इस विश्वकप को लेकर किए गए तमाम दावे सही साबित हो रहे हैं। इस वीडियो को हरभजन सिंह ने अपने ट्वीटर पर शेयर कर आश्चर्य भी जताया। उनके इस वीडियो पर फैंस जमकर मजे ले रहे हैं और मजेदार सवाल पूछ रहे हैं।

14 जुलाई को इंग्लैंड की जीत के बाद हरभजन ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि-मैं इन्हें नहीं जानता हूं लेकिन इनके द्वारा किए गए विजेता टीम और प्लेयर ऑफ द मैच की अटकलें बिलकुल सही है। इसे देखकर मैं हैरान हूं। दरअसल, इस वीडियो में जब ज्योतिषि से वर्ल्ड के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मैच के लिए क्वालिफाई करेंगी। इंग्लैंड इस विश्वकप को जीतेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि केन विलियमसन इस टूर्नामेंट के प्लेयर आफ द सीरीज होंगे।

Don’t know him but His prediction about the World Cup winner and player of the match are absolutely RIGHT wow that’s unbelievable pic.twitter.com/dWCBSZjYzC

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 14, 2019