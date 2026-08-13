वैभव सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में अपनी शानदार बैटिंग से दुनिया को हैरान कर दिया है। 15 साल के इस युवा खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतरीन खेल दिखाया और इसके बाद जिम्बाब्वे में सीनियर टीम के लिए खेलते हुए हाफ-सेंचुरी भी लगाई। आईपीएल के दौरान उन्होंने पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और जसप्रीत बुमराह जैसे टॉप बॉलर्स का सामना किया और उन सभी के खिलाफि बड़े शॉट्स खेले।

वैभव के खिलाफ अटैकिंग गेंदबाजी ही सही विकल्प

जब भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह से पूछा गया कि वह इस युवा खिलाड़ी के खिलाफ क्या प्लान बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि वैभव के खिलाफ एकमात्र विकल्प अटैक करना ही है। हरभजन ने समझाया कि अगर कोई बॉलर खुद को बचाने के लिए बॉलिंग करता है तो प्लान काम नहीं करेगा। भज्जी ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी फील्डिंग उसके खेल के हिसाब से नहीं सजाऊंगा। मैं फील्डिंग वैसे सजाऊंगा जैसा मैं खेल को समझ रहा हूं। अगर मैं खुद को बचाने के लिए गेंदबाजी करूंगा तो काम नहीं चलेगा। बचने का एकमात्र तरीका उस पर हमला करना है। हो सकता है कि यह हर बार काम न करे। हो सकता है कि वह कुछ अच्छे शॉट भी मार दे, लेकिन अगली गेंद उसी योजना के अनुसार होनी चाहिए। उन्हें आउट करने के लिए बस अटैक करें।

युवाओं के लिए मिसाल बनेंगे वैभव

भज्जी ने वैभव सूर्यवंशी के शानदार खेल की तारीफ की और कहा कि वह कई युवाओं के लिए एक मिसाल बनेंगे। उन्होंने कहा कि वैभव सूर्यवंशी एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मैंने ऐसा खिलाड़ी पहले कभी नहीं देखा। 14-15 साल की उम्र में ही वह दुनिया पर छाए हुए हैं। दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाज भी यह सोच रहे हैं कि उन्हें गेंद कहां डाली जाए और यह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। वह सबके लिए एक मिसाल बनेंगे क्योंकि अब कई बच्चे सूर्यवंशी जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्व कप में वैभव सूर्यवंशी जैसे होनहार लेकिन अपेक्षाकृत अनुभवहीन युवा खिलाड़ी की तुलना में कोहली और रोहित पर उम्मीदों का कहीं अधिक बोझ होगा

भारत के लिए वर्ल्ड कप में मेसी जैसा काम करेंगे रोहित-कोहली

भज्जी ने पीटीआई से बात करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में भी चर्चा की। रोहित और कोहली ने अब तक जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसे देखते हुए हरभजन ने कहा कि वे वही कर सकते हैं जो 39 वर्षीय मेसी ने हाल ही में हुए फुटबॉल विश्व कप में दिखाया था। मेस्सी ने अपने व्यक्तिगत कौशल के दम पर अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचाया था। जब भी वह गेंद लेकर आगे बढ़ते तो विरोधी टीम की रक्षापंक्ति को भेद देते थे। जब अगले साल दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में वनडे विश्व कप होगा, तब रोहित 40 साल और कोहली 39 साल के हो जाएंगे। हरभजन ने कहा कि विराट भले ही 39 साल के हों, लेकिन अगर वह अभी भी मैदान पर 20 साल के खिलाड़ियों को पीछे छोड़ रहे हैं तो उनकी उम्र मायने नहीं रखती।

शुभमन गिल तीसरे स्थान पर, वार्नर नंबर 1; वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-10 बैटर

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है। शुभमन गिल भी इस लिस्ट में तीसरे नंबर र मौजूद हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)