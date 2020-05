हरभजन सिंह लॉकडाउन में इन दिनों अपने परिवार संग क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। इस खाली समय में वह आजकल इंटरनेट सर्फिंग भी खूब कर रहे हैं। आए दिन ही वह सोशल मीडिया पर अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करते हैं। भज्जी अपने इस्टाग्राम पर आए दिन ही कुछ न कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं जिसके जरिए वह लोगों का ध्यान खीचते हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। 1 मिनट 18 सेकेंड की ड्यूरेशन वाले इस वीडियो में भज्जी लॉकडाउन के उन हालातों का जिक्र कर रहे हैं जिससे हर किसी को एक सबक सीखने को मिलेगा।

दरअसल, भज्जी हाकम बख्तरी वाला के लिखे कुछ बेहतरीन अल्फाज बयां कर रहे हैं। इन अल्फाजों को भज्जी कुछ यूं बयां करते हैं…”कहां बैठकर लिख रहा है ये लेख सारा ऐ खुदा, तूने तो हमें हैरान कर दिया, खड़ी रह गईं गाड़िया, बसें, ट्रेनें और जहाज, व्यर्थ एक पल में ये सारा सामान कर दिया, आज पंक्षी भी चंहक रहे हैं उनको भी सुख की सांस आई है और दूषित रहित आज सारा आसमान कर दिया, एक मिनट का भी जिसके पास समय नहीं था, कैद घर में आज वो इंसान कर दिया, एक ऐसी फूक मारी कि होश सबके उड़ गए, इस कदर बेरोजगार सारा जहान कर दिया, तुर्रम खान समझता था जो खुद को.. फेल बंदे का बनाया वो विज्ञान कर दिया, तेरी रजा के बिना एक पत्ता न हिले आज फिर तूने अपना हुकुम बलवान कर दिया, अब तेरी मर्जी है और तू ही जानता है किसका फायदा और किसका नुकसान कर दिया, सब आस्तिक-नास्तिक देख रहे हैं इखट्टा वेद, ग्रंथ और कुरान कर दिया, मालिक एक है आज तूने ये ऐलान कर दिया”।

हरभजन सिंह की पोस्ट काफी पसंद की जा रही है। लोग उनकी खूब वाहवाही कर रहे हैं। भज्जी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा-RAB DE RANG जिसे लिखा है हाकर ने और उनकी पत्नी गीता बसरा ने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है। बता दें इससे पहले भज्जी ने ट्वीटर पर सरकार द्वारा शराब के ठेके खोलने के फैसले को गलत बताया था।

उन्होंने उन लोगों पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है जो इन दिनों दारू के ठेकों पर लंबी लाइन में खड़े रहकर सोशल डिसटेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हरभजन ने फोटो शेयर की, जिसमें सड़कों पर काफी भीड़ दिख रही है… फोटो में साफ नजर आ रहा है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई चिंता नहीं है.. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, ”जो मेहनत की थी सबने मिलकर इतने दिनों से, शराब के ठेके खोल कर सब खराब कर दी.. ये ठीक नहीं है..सड़कों पर इतने सारे लोग, सोशल डिस्टेंगिस कहां गई? ये आपके लिए अच्छा नहीं है…ये हमारे लिए अच्छा नहीं है और न ही भारत के लिए.. Very Sad।”

Jo mehnat kari thi sabne mil kar itne dinno se aaj sharab k theke khol kar sab Khaaarab kar di.. this isn’t good.. so many people on streets..where is the social distancing gone ?? This is not good for any of you and for any of us and for India.. very sad pic.twitter.com/JhQ1EoMtHY

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 4, 2020