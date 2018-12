वर्ष 2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान यह घटना हुई थी, जिसमें हरभजन पर साइमंड्स को ‘बंदर’ कहने का आरोप लगा था। इस घटना के एक दशक बाद साइमंड्स ने तीन साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई की ओर से खेलते हुए इस विवाद को खत्म किया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने ये बयान देकर सभी को चौंका दिया कि भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ‘मंकीगेट’ प्रकरण को सुलझाने के दौरान ‘रोने लगे’ थे। हालांकि साइमंड्स के इस बयान को हरभजन ने झूठ करार दिया है। ट्विटर पर हरभजन ने लिखा- “ऐसा कब हुआ था?… मैं रोया था?… किसलिए?…”

बता दें कि साइमंड्स ने ‘फॉक्स स्पोर्ट्स’ से कहा था, ‘‘वह रोने लगा था और मैंने देखा कि इसे लेकर उस पर काफी बोझ है और वह इसे खत्म करना चाहता है। हमने हाथ मिलाए और मैं उससे गले मिला और कहा ‘दोस्त, सब कुछ सही है। यह मामला खत्म।”

WHEN DID THAT HAPPEN ??? BROKE DOWN ???? WHAT FOR ??? Harbhajan broke down when apologising for ‘monkeygate’ – Symondshttps://t.co/eQFeETVChy

