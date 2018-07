आज (27 जुलाई) को हर जगह गुरु पूर्णिमा की धूम है लोग अपने-अपने गुरुजनों को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। लोग अपने गुरुजनों के साथ तस्वीरें साझा कर भावुक लम्हों को याद कर रहे हैं। क्रिकेट के भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी अपने गुरु रमाकांत आचरेकर के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर कर पुराने दिनों को याद किया है।

सचिन ने ट्वीट में फोटो के साथ लिखा, “गुरु पूर्णिमा वह दिन है, जब हम उन्हें याद करते हैं, जिन्होंने हमें बेहतर संस्कार दिए हों। आचरेकर सर, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। अपने गुरु को याद करना ना भूलें और उनका आशीर्वाद लें।”

Today, #GuruPurnima, is the day we remember those who have taught us to be better versions of ourselves. Achrekar Sir, I couldn’t have done all this without you. Don’t forget to thank your gurus and take their blessings. #AtulRanade and I just did. pic.twitter.com/FOS64baoB3

