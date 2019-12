इसी साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले युवराज सिंह (Yuvraj Singh) आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं। टी20 और वनडे के श्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार युवराज टीम इंडिया को 2-2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 21वीं सदी के क्रिकेट फैंस के लिए सिर्फ युवराज सिंह का नाम ही काफी है। वे साहस, समर्पण, कड़ी मेहनत और माप से परे एक प्रतिभा के प्रतीक हैं।

युवराज की गिनती नई सहस्राब्दी के पहले दशक के स्टाइलिश बल्लेबाज, शानदार फिनिशर और एक मैच विनर खिलाड़ी के रूप में होती है। यह अलग बात है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से उन्हें वैसा फेयरवेल (Farewell) नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अब उनके जन्मदिन पर उन्हें True Champion बताकर शायद उसने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है।

Happy B’Day: जब खून की उल्टियां करते और कैंसर से लड़ते हुए Yuvraj Singh ने भारत को बनाया था 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन

हालांकि, साथी खिलाड़ियों और फैंस के मन में युवराज के लिए अलग स्थान रहा है। युवराज की क्रिकेट और खेल भावना के भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली भी कायल हैं। उन्होंने युवराज को उनके जन्मदिन पर ट्वीट कर बधाई दी है। कोहली ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे पाजी, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बरसाए।’ उनके ट्वीट करने के थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर युवराज को जन्मदिन की बधाई देने की होड़ लग गई। एक फैन टीम के साथियों द्वारा मैदान पर ही युवराज सिंह का जन्मदिन मनाने वाली तस्वीर शेयर की। तस्वीर में विराट, हार्दिक पंड्या और सुरेश रैना भी दिख रहे हैं। इसके कैप्शन में फैन ने लिखा, ‘Happy birthday King.’

इससे पहले बीसीसीआई (BCCI) ने ट्वीट कर युवराज सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। बीसीसीआई ने उनकी तस्वीर पोस्ट की। इसके कैप्शन में उसने लिखा, एक वास्तविक चैंपियन और बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बताया। इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन राजीव कुमार शुक्ला ने युवराज को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘युवराज सिंह जन्मदिन की बधाई। एक शानदार क्रिकेटर और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय क्रिकेट में आपके अपार योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

हालांकि, बीसीसीआई ने यहां भी युवराज को बधाई देने में देर कर दी, क्योंकि उसके ट्वीट करने से पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) भारत के इस सिक्सर किंग को बधाई दे चुका था। आईसीसी (ICC) ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2007 वर्ल्ड कप का एक वीडियो (VIDEO) पोस्ट किया। यह उसी ओवर का वीडियो है, जिसमें स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे।

Happy bday Paaji. God bless you. @YUVSTRONG12 — Virat Kohli (@imVkohli) December 12, 2019

Happy birthday brother @YUVSTRONG12 May waheguru bless you with all the happiness,love,peace and everything you want.. pic.twitter.com/3gHK93vCz1 — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 12, 2019

Yuvi Paaji, many many happy returns of the day. Always remain the way you are, lots of love and good luck @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/52pbo0CPKw — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) December 12, 2019

Happy Birthday Yuvi Paa! Thank you for being like an elder brother to me, a brilliant mentor and an inspiration to millions, including myself. I hope you have a fabulous day and an even better year ahead!@YUVSTRONG12 #HappyBirthdayYuvrajSingh pic.twitter.com/KFydQ5uJTx — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) December 12, 2019

A true champion and an inspiration to many, here’s wishing @YUVSTRONG12 a very happy birthday#HappyBirthdayYuvi pic.twitter.com/bWtgnxbRyV — BCCI (@BCCI) December 12, 2019

Happy birthday to Yuvraj Singh a superb cricketer and fighter in adverse circumstances Your immense contribution to indian cricket can not be forgotten @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/3ERNEoc59B — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) December 12, 2019

