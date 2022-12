IND vs BAN: कुलदीप यादव को मिला बर्थडे गिफ्ट, 22 महीने के बाद खेल रहे टेस्ट मैच

Kuldeep Yadav Test Career: कुलदीप यादव को साल 2017 में 2, 2018 में 3, 2019 में 1 टेस्ट खेलने का मौका मिला। साल 2020 में एक भी टेस्ट नहीं खेले। साल 2021 में भी उन्हें 1 मैच खेलने को मिला।

Kuldeep Yadav in Test: फरवरी 2021 के बाद कुलदीप यादव को टेस्ट खेलने का मौका मिला। (फोटो – बीसीसीआई)

