श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी इस एक खिलाड़ी को बार-बार अपेक्षित किए जाने पर अपनी निराशा जाहिर की। इस टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में सारांश जैन का चयन वाशिंगटन सुंदर की जगह किया गया जो अभी इंजरी से उबर रहे हैं। हनुमा विहारी ने सारांश जैन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

जलज सक्सेना घरेलू क्रिकेट के दिग्गज हैं

हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सारांश जैन को मौका मिला है और उनका पिछला रणजी सीजन बहुत अच्छा रहा। उन्होंने इंडिया ए के लिए भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उन्हें ये मौका इसलिए मिला क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को हैमस्ट्रिंग की चोट लग गई थी। मुजे जलज सक्सेना जैसे खिलाड़ी के लिए बुरा लगता है और वो घरेलू क्रिकेट के दिग्गज हैं, लेकिन जब वो अपने करियर के पीक पर थे तब रविंद्र जडेजा और आर अश्विन जैसे खिलाड़ी थे। सारांश सही समय पर सही जगह पर थे इसलिए उन्हें पहली बार टीम में बुलाया गया। जिंदगी और किस्मत ऐसी ही होती है। उन्हें बधाई और उनकी कई साल की मेहनत रंग लाई है।

हनुमा विहारी ने आगे कहा कि क्या सारांश जैन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है या नहीं। मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था और रविंद्र जडेजा भी टीम में हैं। कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए लेकिन क्या वे उन्हें खिलाते हैं या नहीं यह भी चर्चा का एक बड़ा विषय है। मेरी राय में उन्हें तीसरा स्पिनर होना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं है। अगर पिच स्पिनरों के लिए बहुत मददगार (rank turner) हुई तो वे एक तेज गेंदबाज के साथ-साथ सारांश को चौथे स्पिनर के तौर पर भी खिला सकते हैं।

हनुमा ने कहा कि शुभमन गिल के लिए यह सीरीज अहम होगी न सिर्फ़ बल्लेबाजी के लिहाज से बल्कि यह उनकी कप्तानी का भी इम्तिहान होगा। इन हालात में क्या वह तीन स्पिनर खिलाएंगे या चार, ये देखना होगा कि वह क्या फैसला लेते हैं। दूसरी बात यह है कि वह गेंदबाजी में कैसे बदलाव करते हैं। फील्ड प्लेसमेंट के साथ-साथ यह भी अहम होगा। मैं चाहता हूं कि गिल, कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी का हौसला बढ़ाएं। वह किसी भी फॉर्मेट में मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं साथ ही वह विकेट लेते हैं। अगर कप्तान ऐसे बॉलर का हौसला बढ़ाएं और उन्हें सपोर्ट करें तो वह टीम के लिए कमाल कर सकते हैं। यह अहम होगा कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।

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