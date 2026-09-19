भारत को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और फिर 5 मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लेना है जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जिस वक्त वनडे सीरीज खेली जाएगी उसी समय भारतीय पुरुष टी20 टीम जापान में एशियन गेम्स 2026 में भी मैच खेल रही होगी जिसकी वजह से कई खिलाड़ी वनडे टीम में चयन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। ऐसे में भारतीय सेलेक्टर्स ने वनडे टीम में कुछ नए चेहरे को मौका दिया।

वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए जिस भारतीय टीम का चयन किया गया उसमें पहली बार 26 साल के नमन धीर को भी शामिल किया गया। नमन धीर ने हाल ही में शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। नमन धीर को उनके इस प्रदर्शन का इनाम मिला और उन्हें वनडे टीम में शामिल कर लिया गया, लेकिन उनके वनडे टीम में चयन पर भारतीय टीम के टेस्ट बैटर हनुमा विहारी ने सवाल उठाए और सेलेक्टर्स के फैसले से नाराज भी नजर आए।

नमन धीर का चयन है हैरान करने वाला

हनुमा विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि बेशक भारतीय वनडे टीम में कई बदलाव हुए हैं क्योंकि उसी समय एशियन गेम्स भी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने नमनधीर को चुना है और ये कैसे हो सकता है। उनके घरेलू क्रिकेट के आंकड़े बहुत प्रभावशाली नहीं हैं। हां, उन्होंने पंजाब टी20 लीग में एक बड़ी पारी खेली थी और मुंबई इंडियंस के लिए भी कुछ मैच जिताए हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उतार-चढ़ाव वाला रहे है। मुझे इस पर शक है और उनका चयन हैरान करने वाला है।

हनुमा विहारी ने आगे कहा कि नमन धीर को टीम में चुनने के पीछे एकमात्र वजह ये हो सकती है कि वो एक अच्छे बल्लेबाज तो हैं ही साथ ही गेंदबाजी भी कर सकते हैं। भारतीय वनडे सेटअप में टॉप-6 में कोई ऐसा नहीं है जो अच्छी गेंदबाजी भी कर सके। इस टीम में रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, लेकिन टॉप-6 में कौन गेंदबाजी करता है। मुझे लगता है कि इसलिए उन्होंने नमन धीर को टीम में शामिल किया है। आपको बता दें कि नमन धीर ने 14 लिस्ट ए मैच मैचों में 39.00 की औसत से 351 रन बनाए हैं और 7 विकेट भी लिए हैं।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुबमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान, विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर।

इशान बने नंबर 1, अभिषेक की टॉप-3 में एंट्री; 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर

इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में 10 रन बनाए, लेकिन वो अब साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने तो वहीं अभिषेक शर्मा ने टॉप-3 में एंट्री कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)