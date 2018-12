भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न के मैदान पर चल रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। इस मैच के लिए टीम इंडिया में काफी बदलाव भी देखने को मिले हैं। वहीं, ये मैच मयंक अग्रवाल के लिए बेहद खास रहा क्योंकि वो इस मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर रहे हैं।वो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 295वें खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि इस मैच में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी के ओपनिंग को लेकर किया गया फैसला था। वैसे तो इस जोड़ी ने इस मैच में भारत को शानदार शुरुआत दिलाई इसके साथ ही इन दोनों जोड़ियों के नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है।

हनुमा विहारी और मयंक अग्रवाल की बात करें तो दोनों ही अभी यंग बल्लेबाज हैं और मयंक ने तो इसी मुकाबले में अपना डेब्यू किया है। ऐसे में ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट में तीसरी मर्तबा हुआ है जब दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहली बार टेस्ट में ओपनर की भूमिका में आए हों। बता दें कि मयंक और विहारी दोनों ही इस मैच में पहली बार ओपनिंग कर रहे थे। सबसे पहले ये 1932 में लार्ड्स के मैदान पर देखा गया था जब जे नावले और एन जूमल ने एक साथ पहली बार ओपनिंग की थी, वहीं 1936 में वी मर्चेंट और हिंडलेकर ने भी ऐसा ही किया और अब हनुमा-विजय के नाम ये रिकॉर्ड जुड़ गया है।

Both players opening for the first time in a Test (India):

J Navle – N Jaoomal, Lord's, 1932 (Test #1)

V Merchant – D Hindlekar, Lord's, 1936 (Test #5)

H Vihari – M Agarwal, MCG, 2018 (Test #532) **#AUSvIND

