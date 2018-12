भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का रोमांच जारी है। अब तक खेले गए दो मुकाबलों में टीम इंडिया ने पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी लेकिन दूसरे मुकाबले में मेजबान ने बाजी मारते हुए भारत को 146 रन से हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। इन दो दिग्गज टीमों के बीच मुकाबला तो रोमांचक होता ही है लेकिन इसके साथ-साथ मैदान पर कई ऐसे वाकये देखने को मिलते हैं जो सोशल मीडिया पर अक्सर धमाल मचाते हैं। ऐसा ही एक दृश्य देखने को मिला पर्थ के मैदान पर भी जो चर्चा का विषय बना हुआ है।

बता दें कि पर्थ के मैदान पर कड़े मुकाबले के साथ-साथ दोनों टीमों के बीच काफी तनाव भी देखा गया। वहीं इस मुकाबले के दौरान तो दोनों ही टीमों के कप्तान आपस में भिड़ते नजर आए, जिसने खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि इस मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ जो इस वक्त चर्चा का विषय है और कई खिलाड़ियों ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैच के बाद जब टिम पेन और कप्तान कोहली सामने आए तो टिम पेन ने हाथ मिलाते हुए कोहली का हाल-चाल जानना चाहा लेकिन कोहली ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। ये मुलाकात अब चर्चा का विषय बना हुआ है।

It was frosty between Tim Paine and Virat Kohli at the end! https://t.co/Xmn2akfpAT pic.twitter.com/ka1NR5QoEP

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 18, 2018